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Легко ли начнется 2023 год? Рассказываем о магнитных бурях в январе

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 декабря 2022, 06:30
Магнітні бурі у січні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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