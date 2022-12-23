Легко ли начнется 2023 год? Рассказываем о магнитных бурях в январе

В начале 2023 года геомагнитная активность будет не значительна, но все равно к этому надо подготовиться. Мы расскажем тебе о магнитных бурях в январе 2023 и что делать, чтобы улучшить самочувствие.

Специалисты считают, что в этом месяце магнитные бури будут низкой интенсивности, они не будут сильно влиять на самочувствие людей на Земле.

Магнитные бури в январе 2023

В январе будут две волны магнитных бурь: средней и слабой интенсивности. Первая волна состоится в начале января, с 3 по 5 число.

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В этот период метеозависимым людям лучше заранее приобрести лекарства против головных болей и следить за своим давлением. Также лучше избегать сильных физических нагрузок.

Вторая волна ожидается с 10 по 12 января, однако эти магнитные бури не окажут большого влияния на живые организмы.

Благоприятные дни в январе с 1 и 2 января, с 6 по 9 января и с 12 по 31 января.

Как защититься от магнитных бурь

Организм человека может по-разному реагировать на наступление магнитных бурь. При этом может возникнуть:

головная боль;

бессонница;

истощение;

беспричинная депрессия;

скачки давления;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Плохое самочувствие возникает из-за вспышек солнца, которые вызывают высвобождение частиц плазмы. В свою очередь, они достигают атмосферы Земли и вызывают геомагнитные колебания.

Чтобы быть менее чувствительными к этим процессам, врачи советуют в этот период вести здоровый образ жизни и начинать за несколько дней до наступления магнитных бурь.

Метеозависимым нужно пить больше воды и чаще бывать на свежем воздухе. Также нужно уделить внимание хроническим болезням и запастись лекарством.

Еще можно принимать контрастный душ, который может взбодрить и помочь побороть головную боль.

Если голова раскалывается от боли, а лекарства под рукой нет — ранее мы рассказывали, как избавиться от головной боли без таблеток.

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