Чи легко почнеться 2023 рік? Розповідаємо про магнітні бурі в січні

На початку 2023 року геомагнітна активність буде не значною, але все одно до цього треба підготуватися. Ми розповімо тобі про магнітні бурі у січні 2023 та що робити, щоб покращити самопочуття.

Фахівці вважають, що цього місяця магнітні бурі будуть низької інтенсивності. Вони не сильно впливатимуть на самопочуття людей на Землі.

Магнітні бурі у січні 2023

У січні будуть дві хвилі магнітних бур: середньої та слабкої інтенсивності. Перша хвиля відбудеться на початку січня, з 3 по 5 число.

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У цей період метеозалежним людям краще заздалегідь придбати ліки проти головного болю та слідкувати за своїм тиском. Також бажано уникати сильних фізичних навантажень.

Друга хвиля очікується з 10 по 12 січня, проте ці магнітні бурі не матимуть великого впливу на живі організми.

Сприятливі дні у січні з 1 та 2 січня, з 6 по 9 січня та з 12 по 31 січня.

Як захиститися від магнітних бур

Організм людини може по-різному реагувати на настання магнітних бур. При цьому може виникнути:

головний біль;

безсоння;

знесилення;

безпричинна депресія;

стрибки тиску;

порушення в роботі серцево-судинної системи.

Погане самопочуття виникає через спалахи сонця, які спричиняють вивільнення часток плазми. Своєю чергою, вони досягають атмосфери Землі та спричиняють геомагнітні коливання.

Тож, щоб бути менш чутливими до цих процесів, лікарі радять у цей період вести здоровий спосіб життя та починати за кілька днів до настання магнітних бур.

Метеозалежним треба пити більше води та частіше бувати на свіжому повітрі. Також треба приділити увагу хронічним хворобам і запастися ліками.

Ще можна приймати контрастний душ, який може збадьорити та допомогти побороти головний біль.

Якщо голова розколюється від болю, а ліків під рукою немає — раніше ми розповідали, як позбутися головного болю без пігулок.

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