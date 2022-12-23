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Чи легко почнеться 2023 рік? Розповідаємо про магнітні бурі в січні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 06:30
Магнітні бурі у січні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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