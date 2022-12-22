Когда планировать важные дела? Лунный календарь благоприятных дат на январь 2023

Луна — спутник, который ежедневно меняет свое положение. Каждая новая фаза оказывает положительное или негативное влияние на какую-то сферу нашей жизни. Чтобы ты мог(-ла) предусмотреть и контролировать это, мы подготовили для тебя лунный календарь успешных дней на январь 2023. Читай и планируй заранее.

Фазы Луны в январе 2023

1–6 и 22–31 января — растущая Луна.

7 января — полная Луна.

8–20 января — убывающая Луна.

21 января — новолуние.

В январе 2023 не ожидается ни солнечного, ни лунного затмения.

Лунный календарь успешных дней на январь 2023

Благоприятные дни: 2, 3, 5, 19, 22, 31 января.

Неблагоприятные дни: 7, 16, 17 января.

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Удачные дни в январе 2023

Удачными для новых начинаний, работы и построения карьеры, а также ухода за собой есть следующие дни: 1–6, 9–10, 13–15, 21, 24–31 января.

Начало и конец месяца являются наиболее удачными для хирургического вмешательства, изменения внешности и имиджа. В период благоприятных дней можно покупать дорогие вещи, открывать собственный бизнес, жениться и планировать родительство.

Лунный календарь на 2–3 января

В эти дни полезно обдумывать положение дел и важные решения, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь. Сны имеют большое значение, поэтому обращай на них внимание. Луна подарит тебе энергию для свершения важных дел.

Лунный календарь на 5 января

День благоприятен для новых знакомств и путешествий. Нельзя проводить его в одиночестве, дома. У тебя могут быть проблемы с концентрацией, но настроение будет отличным. Благодаря этому проблемы будут решаться сами.

Лунный календарь на 19 января

19 января в лунном календаре является днем расстановки акцентов в жизни. Полезно будет делиться и получать опыт, новые знания и навыки. Этот день благоприятен для финансовых вопросов и карьерного роста.

Лунный календарь на 22 января

22 января нужно освободить разум от негативных мнений и страхов. Ставь перед собой понятные и достижимые цели. У тебя появится эмоциональное равновесие и силы для свершения желаемого.

Лунный календарь на 31 января

День баланса между жизнью и работой. Хорошо отдохни и наберись сил. Лучше всего посетить баню или сауну. Фаза растущей Луны продуктивна, поэтому не забывай плодотворно работать и качественно отдыхать.

Неудачные дни в январе 2023

Астрологи говорят, что полоса неудач будет преследовать нас до 18 января. Поэтому, если есть возможность отложить все важное — сделай это. Это связано с ретроградным Меркурием. Как правило, ретроградность влечет замедление и необходимость заботы о себе и здоровье.

Лучше быть осторожными и внимательными в следующие дни: 1–2, 4, 7–9, 11–14, 16–20, 22–27, 29–31 января.

Лунный календарь на 7 января

Самый неблагоприятный лунный день. Определяющей планетой является Сатурн. В этот день нужно заканчивать старые дела, планировать цели на месяц или год, выбрасывать излишнее из дома. Астрологи советуют 7 января 2023 года отдать долги и избавиться от вредных привычек.

Лунный календарь на 16 января

День сильной и неуправляемой энергии Луны. 16 января у тебя могут быть сильные и грубые эмоции. Не принимай важные решения и не посещай шумные места. Этот день лучше провести в тишине, дома. Можно заниматься рукоделием для успокоения.

Лунный календарь на 17 января

Этот день также управляется сложными эмоциями. Может быть резкое изменение настроения и эмоциональные срывы, чувство страха, подавленности. Проведи этот день в гармонии с собой, подумай о важных вещах, отдохни.

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