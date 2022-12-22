Коли планувати важливі справи? Місячний календар сприятливих дат на січень 2023

Місяць — супутник, який щодня змінює своє положення. Кожна нова фаза впливає позитивно чи негативно на якусь сферу нашого життя. Щоб ти міг (могла) передбачити і контролювати це, ми підготували для тебе місячний календар успішних днів на січень 2023. Читай та плануй заздалегідь.

Фази Місяця в січні 2023

1–6 і 22–31 січня — зростаючий Місяць.

7 січня — повня.

8–20 січня — спадний Місяць.

21 січня — молодик.

У січні 2023 не очікується ані сонячного, ані місячного затемнення.

Місячний календар успішних днів на січень 2023

Сприятливі дні: 2, 3, 5, 19, 22, 31 січня.

Несприятливі дні: 7, 16, 17 січня.

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Вдалі дні в січні 2023

Вдалими для нових починань, роботи та побудови кар’єри, а також догляду за собою є такі дні: 1–6, 9–10, 13–15, 21, 24–31 січня.

Початок і кінець місяця є найвдалішими для хірургічного втручання, зміни зовнішності та іміджу. В період сприятливих днів можна купувати дорогі речі, відкривати власний бізнес, одружуватися і планувати батьківство.

Місячний календар на 2–3 січня

У ці дні корисно обдумувати стан справ та важливі рішення, які вплинуть на подальше життя. Сни мають велике значення, тому звертай на них увагу. Місяць подарує тобі енергію для звершення важливих справ.

Місячний календар на 5 січня

День сприятливий для нових знайомств та подорожей. Не можна проводити його на самоті, вдома. У тебе можуть бути проблеми з концентрацією, але настрій буде чудовим. Завдяки цьому проблеми будуть вирішуватися самі.

Місячний календар на 19 січня

19 січня в місячному календарі є днем розставлення акцентів у житті. Корисно буде ділитися й отримувати досвід, нові знання та вміння. Цей день є сприятливим для фінансових питань і кар’єрного зростання.

Місячний календар на 22 січня

22 січня потрібно звільнити розум від негативних думок і страхів. Став перед собою зрозумілі й досяжні цілі. У тебе зявиться емоційна рівновага і сили для звершення бажаного.

Місячний календар на 31 січня

День балансу між життям і роботою. Добре відпочинь і наберись сил. Найкраще відвідати баню чи сауну. Фаза зростаючого Місяця є продуктивною, тому не забувай плідно працювати і якісно відпочивати.

Невдалі дні в січні 2023

Астрологи кажуть, що смуга невдач переслідуватиме нас до 18 січня. Тому якщо є змога відкласти все важливе — зроби це. Це пов’язано з ретроградним Меркурієм. Зазвичай ретроградність тягне за собою сповільнення і необхідність турботи про себе і здоров’я.

Найкраще бути обережними й уважними в такі дні: 1–2, 4, 7–9, 11–14, 16–20, 22–27, 29–31 січня.

Місячний календар на 7 січня

Найбільш несприятливий день місяця. Визначальною планетою є Сатурн. У цей день потрібно закінчувати старі справи, планувати цілі на місяць або рік, викидати зайве з дому. Астрологи радять 7 січня 2023 віддати борги та позбутися шкідливих звичок.

Місячний календар на 16 січня

День сильної та некерованої енергії Місяця. 16 січня в тебе можуть бути сильні та грубі емоції. Не ухвалюй важливі рішення та не відвідуй шумні місця. Цей день найкраще провести в тиші, вдома. Можна займатися рукоділлям для заспокоєння.

Місячний календар на 17 січня

Цей день також керується складними емоціями. Можуть бути різка зміна настрою та емоційні зриви, відчуття страху, пригніченості. Проведи цей день у гармонії з собою, подумай про важливі речі, відпочинь.

Раніше ми розповідали про магнітні бурі в грудні 2022.

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