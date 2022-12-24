Найкращий кльов у січні 2023: місячний календар риболовлі для вдалого улову

Для досвідчених рибалок навіть морози і поганий кльов не завада! Гарний улов можна здобути у певний час та відповідному місці. А Вікна підготували для тебе місячний календар риболовлі на січень 2023. Читай, коли клюватиме риба найкраще, в нашому матеріалі.
Більшість видів риби у цей час малорухливі й неактивні через нестачу кисню і сонячного світла у водоймах. Але ти можеш зловити непогану плотву, окуня, підлящика, піскаря, щуку, ляща, жерлицю й густеру.
Щоб упіймати гарну рибину, використовуй прикорм тваринного походження. Наприклад, шматки риби, черв’яки, мотиль, моль та мальок.
Щоб уникнути замору риби під час риболовлі, роби лунки та штучні ополонки. Так риба матиме більше кисню. Пам’ятай, що риба не завжди чекає на тебе в освітлених місцях, а може ховатися в чагарниках та в заглибленнях берегів.
У ці дні, якщо погода буде тихою і вдарять морози, риболовля буде чудовою. Адже риба не любить часту зміну температури і сильні вітри.
Риба в цей день може мігрувати до сприятливих місць, біля штучних ополонок та лунок. Тому найкращий кльов буде там, де вони є, адже там більше кисню. З ям у сприятливу погоду добре клює лящ, тому подбай про прикорм і снасті для нього.
Кльову в дні 3–7 січня очікувати не варто, хоча ці дні є фазою зростаючого Місяця. Але якщо ти все-таки хочеш піти на риболовлю, вибирай для цього глибокі й чисті озера або штучні водосховища. Так шанси на улов зростуть.
19–23 січня риба не клюватиме. Це пов’язано зі зміною погодного і температурного режиму. В холодний і сніжний час риба ховається, тому клювання нестійке і краще не витрачати час на риболовлю в ці дні.
Раніше ми розповідали про місячний календар успішних днів на січень 2023.
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