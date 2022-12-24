Найкращий кльов у січні 2023: місячний календар риболовлі для вдалого улову

Для досвідчених рибалок навіть морози і поганий кльов не завада! Гарний улов можна здобути у певний час та відповідному місці. А Вікна підготували для тебе місячний календар риболовлі на січень 2023. Читай, коли клюватиме риба найкраще, в нашому матеріалі.

Фази Місяця в січні 2023

1–6 і 22–31 січня — зростаючий Місяць.

7 січня — повня.

8–20 січня — спадний Місяць.

21 січня — молодик.

Календар риболовлі на січень 2023

Найкращий кльов — 1, 12, 13, 14, 24 січня.

Хороший кльов — 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29 січня.

Середній кльов — 2, 8, 15, 16, 17, 18 січня.

Не клюватиме — 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 січня.

Яку рибу краще ловити в січні

Більшість видів риби у цей час малорухливі й неактивні через нестачу кисню і сонячного світла у водоймах. Але ти можеш зловити непогану плотву, окуня, підлящика, піскаря, щуку, ляща, жерлицю й густеру.

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Щоб упіймати гарну рибину, використовуй прикорм тваринного походження. Наприклад, шматки риби, черв’яки, мотиль, моль та мальок.

Сприятливі дні для риболовлі в січні 2023 — детально

Місячний календар рибалки на 1 січня

Щоб уникнути замору риби під час риболовлі, роби лунки та штучні ополонки. Так риба матиме більше кисню. Пам’ятай, що риба не завжди чекає на тебе в освітлених місцях, а може ховатися в чагарниках та в заглибленнях берегів.

Місячний календар рибалки на 12–14 січня

У ці дні, якщо погода буде тихою і вдарять морози, риболовля буде чудовою. Адже риба не любить часту зміну температури і сильні вітри.

Місячний календар рибалки на 24 січня

Риба в цей день може мігрувати до сприятливих місць, біля штучних ополонок та лунок. Тому найкращий кльов буде там, де вони є, адже там більше кисню. З ям у сприятливу погоду добре клює лящ, тому подбай про прикорм і снасті для нього.

Коли риба не клюватиме в січні 2023

Місячний календар рибалки на 3–7 січня

Кльову в дні 3–7 січня очікувати не варто, хоча ці дні є фазою зростаючого Місяця. Але якщо ти все-таки хочеш піти на риболовлю, вибирай для цього глибокі й чисті озера або штучні водосховища. Так шанси на улов зростуть.

Місячний календар рибалки на 19–23 січня

19–23 січня риба не клюватиме. Це пов’язано зі зміною погодного і температурного режиму. В холодний і сніжний час риба ховається, тому клювання нестійке і краще не витрачати час на риболовлю в ці дні.

Раніше ми розповідали про місячний календар успішних днів на січень 2023.

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