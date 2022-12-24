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Найкращий кльов у січні 2023: місячний календар риболовлі для вдалого улову

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 10:30
Місячний календар риболовлі на січень 2023: коли клюватиме риба
Фото: Pexels

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