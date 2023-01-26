Коли чекати найбільшого кльову? Місячний календар риболовлі на лютий 2023

Деякі риболови вважають, що лютий — мертвий сезон. Однак справжні майстри своєї справи можуть спіймати рибину в будь-яку погоду і день. Щоб полегшити для тебе процес підготовки і вибору дати, Вікна підготували місячний календар риболовлі на лютий 2023. Читай, коли клюватиме риба і яка.

Яку рибу краще ловити в лютому

У лютому найкраще ловити таку рибу: минь, щука, йорж, судак, окунь, лящ, підлящик, краснопірка, плітки, ялець.

Ці види риб добре сприймають перепади температур та виходять з-під мулу.

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Календар риболовлі на лютий 2023

Найкращий кльов — 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 лютого.

Хороший кльов — 1, 7, 8, 13, 14, 15, 22 лютого.

Середній кльов — 2, 6, 16, 17, 21 лютого.

Не клює — 3, 4, 5, 18, 19, 20 лютого.

Сприятливі дні для риболовлі в лютому 2023 — детально

Місячний календар рибалки на 9–12 лютого

Для початку лютого найкращими місцями для риболовлі є великі водойми, в яких часто змінюється рівень води. Якщо є течія, ґрунтові води та перепад глибин — це найбільш вдале місце для риболовлі.

Найкраще клюватиме на блешню, дрібні шматочки риби, мотиль, личинки, жерлиці.

Місячний календар рибалки на 23–28 лютого

Під кінець місяця риба групується в зграї. Через відлигу та перепад температур активізуються йорж, окунь, плітка, густера, лящ та інші види. Тому в ці дні ловити рибу у неглибоких водоймах буде чудово.

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