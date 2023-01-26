Коли чекати найбільшого кльову? Місячний календар риболовлі на лютий 2023

Деякі риболови вважають, що лютий — мертвий сезон. Однак справжні майстри своєї справи можуть спіймати рибину в будь-яку погоду і день. Щоб полегшити для тебе процес підготовки і вибору дати, Вікна підготували місячний календар риболовлі на лютий 2023. Читай, коли клюватиме риба і яка.
У лютому найкраще ловити таку рибу: минь, щука, йорж, судак, окунь, лящ, підлящик, краснопірка, плітки, ялець.
Ці види риб добре сприймають перепади температур та виходять з-під мулу.
Для початку лютого найкращими місцями для риболовлі є великі водойми, в яких часто змінюється рівень води. Якщо є течія, ґрунтові води та перепад глибин — це найбільш вдале місце для риболовлі.
Найкраще клюватиме на блешню, дрібні шматочки риби, мотиль, личинки, жерлиці.
Під кінець місяця риба групується в зграї. Через відлигу та перепад температур активізуються йорж, окунь, плітка, густера, лящ та інші види. Тому в ці дні ловити рибу у неглибоких водоймах буде чудово.
Раніше ми розповідали, як швидко розморозити рибу.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!