Благоприятные дни для смены имиджа: лунный календарь стрижек на февраль 2023

Если ты любишь наблюдать за фазами Луны и планировать под это свои дела, лунный календарь стрижек на февраль точно пригодится! Вікна подготовили для тебя всю важную информацию о благоприятных днях для стрижки и окрашивания волос в феврале 2023, читай в нашем материале подробно.

Лунный календарь стрижек на февраль 2023: благоприятные дни

В погоне за красивыми и здоровыми волосами мы готовы даже ориентироваться на Луну и ее фазы. Если для тебя это удобно и важно, в феврале удачных дней для смены имиджа будет много.

Лунный календарь поможет тебе заранее запланировать поход к мастеру в подходящий день. Смотри на графике, какой из дней тебе больше всего подходит.

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Благоприятные дни для стрижки в феврале: 1, 2, 7, 8, 11, 21, 22, 24, 26, 28.

1, 2, 7, 8, 11, 21, 22, 24, 26, 28. Неблагоприятные дни для стрижки в феврале: 4, 9, 13, 15, 16, 20, 23.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2023 — подробно

Лунный календарь для стрижки на 1–2 февраля

Стрижка в этот день очень полезна, ведь Луна находится в фазе роста. Новая стрижка ускорит рост волос. Эти дни также подходят для окрашивания, тонировки и завивки.

Лунный календарь для стрижки на 7–8 февраля

Хотя в эти дни Луна в фазе убывания, стричься можно. Укладка будет дольше сохранять форму. Лучше всего делать уходовые процедуры для качества и здоровья волос.

Лунный календарь для стрижки на 11 февраля

Маски и уход принесут много пользы, потому ты можешь сделать их и самостоятельно. Кстати, мы рассказывали, как сделать маски для волос в домашних условиях.

Лунный календарь для стрижки на 21–22 февраля

Эти дни приходятся на новую фазу Луны, что означает много благоприятных дат для изменения имиджа. 21–22 февраля подходит для окрашивания волос натуральными красителями, можно экспериментировать с новыми образами и цветами.

Лунный календарь для стрижки на 24 февраля

Удачный день для работы с седыми волосами. Можно делать объемные и пышные прически и краситься природными красителями.

Лунный календарь для стрижки на 26 февраля

Окрашивание и легкая прическа в этот день способны подарить тебе энергию и силы. В этот день также полезно стричь волосы, чтобы они лучше росли.

Лунный календарь для стрижки на 28 февраля

День подходит для всех видов работы с волосами.

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