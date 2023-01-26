Благоприятные дни для смены имиджа: лунный календарь стрижек на февраль 2023

Если ты любишь наблюдать за фазами Луны и планировать под это свои дела, лунный календарь стрижек на февраль точно пригодится! Вікна подготовили для тебя всю важную информацию о благоприятных днях для стрижки и окрашивания волос в феврале 2023, читай в нашем материале подробно.
В погоне за красивыми и здоровыми волосами мы готовы даже ориентироваться на Луну и ее фазы. Если для тебя это удобно и важно, в феврале удачных дней для смены имиджа будет много.
Лунный календарь поможет тебе заранее запланировать поход к мастеру в подходящий день. Смотри на графике, какой из дней тебе больше всего подходит.
Стрижка в этот день очень полезна, ведь Луна находится в фазе роста. Новая стрижка ускорит рост волос. Эти дни также подходят для окрашивания, тонировки и завивки.
Хотя в эти дни Луна в фазе убывания, стричься можно. Укладка будет дольше сохранять форму. Лучше всего делать уходовые процедуры для качества и здоровья волос.
Маски и уход принесут много пользы, потому ты можешь сделать их и самостоятельно. Кстати, мы рассказывали, как сделать маски для волос в домашних условиях.
Эти дни приходятся на новую фазу Луны, что означает много благоприятных дат для изменения имиджа. 21–22 февраля подходит для окрашивания волос натуральными красителями, можно экспериментировать с новыми образами и цветами.
Удачный день для работы с седыми волосами. Можно делать объемные и пышные прически и краситься природными красителями.
Окрашивание и легкая прическа в этот день способны подарить тебе энергию и силы. В этот день также полезно стричь волосы, чтобы они лучше росли.
День подходит для всех видов работы с волосами.
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