Сприятливі дні для зміни іміджу: місячний календар стрижок на лютий 2023

Якщо ти любиш спостерігати за фазами Місяця і планувати під це свої справи, місячний календар стрижок на лютий точно знадобиться! Вікна підготували для тебе всю важливу інформацію про сприятливі дні для підстригання та фарбування волосся в лютому 2023, читай у нашому матеріалі детально.

Місячний календар стрижок на лютий 2023: сприятливі дні

У гонитві за гарним і здоровим волоссям ми ладні навіть орієнтуватися на Місяць та його фази. Якщо для тебе це зручно і важливо, у лютому вдалих днів для зміни іміджу буде багато.

Місячний календар допоможе тобі заздалегідь запланувати похід до майстра у сприятливий день. Дивись на графіці, який із днів тобі підходить найбільше.

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Сприятливі дні для стрижки в лютому: 1, 2, 7, 8, 11, 21, 22, 24, 26, 28.

1, 2, 7, 8, 11, 21, 22, 24, 26, 28. Несприятливі дні для стрижки в лютому: 4, 9, 13, 15, 16, 20, 23.

Сприятливі дні для стрижки в лютому 2023 — детально

Місячний календар для стрижки на 1–2 лютого

Стрижка в цей день є дуже корисною, адже Місяць перебуває у фазі росту. Нова стрижка прискорить ріст волосся. Ці дні також підходять для фарбування, тонування та завивки.

Місячний календар для стрижки на 7–8 лютого

Хоча в ці дні Місяць у фазі спадання, стригтися можна. Укладка довше зберігатиме форму. Найкраще робити доглядові процедури для якості та здоров’я волосся.

Місячний календар для стрижки на 11 лютого

Маски та догляд принесуть багато користі, тому ти можеш зробити їх і самостійно. До речі, ми розповідали, як зробити маски для волосся в домашніх умовах.

Місячний календар для стрижки на 21–22 лютого

Ці дні випадають на нову фазу Місяця, що означає багато сприятливих дат для зміни іміджу. 21–22 лютого підходить для фарбування волосся натуральними барвниками, можна експериментувати з новими образами та кольорами.

Місячний календар для стрижки на 24 лютого

Вдалий день для роботи з сивим волоссям. Можна робити об’ємні та пишні зачіски та фарбуватися природними барвниками.

Місячний календар для стрижки на 26 лютого

Фарбування і легка зачіска в цей день здатні подарувати тобі енергію та сили. Цього дня також корисно стригти волосся, щоб воно краще росло.

Місячний календар для стрижки на 28 лютого

День підходить для усіх видів роботи з волоссям.

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