Сприятливі дні для зміни іміджу: місячний календар стрижок на лютий 2023

Якщо ти любиш спостерігати за фазами Місяця і планувати під це свої справи, місячний календар стрижок на лютий точно знадобиться! Вікна підготували для тебе всю важливу інформацію про сприятливі дні для підстригання та фарбування волосся в лютому 2023, читай у нашому матеріалі детально.
У гонитві за гарним і здоровим волоссям ми ладні навіть орієнтуватися на Місяць та його фази. Якщо для тебе це зручно і важливо, у лютому вдалих днів для зміни іміджу буде багато.
Місячний календар допоможе тобі заздалегідь запланувати похід до майстра у сприятливий день. Дивись на графіці, який із днів тобі підходить найбільше.
Стрижка в цей день є дуже корисною, адже Місяць перебуває у фазі росту. Нова стрижка прискорить ріст волосся. Ці дні також підходять для фарбування, тонування та завивки.
Хоча в ці дні Місяць у фазі спадання, стригтися можна. Укладка довше зберігатиме форму. Найкраще робити доглядові процедури для якості та здоров’я волосся.
Маски та догляд принесуть багато користі, тому ти можеш зробити їх і самостійно. До речі, ми розповідали, як зробити маски для волосся в домашніх умовах.
Ці дні випадають на нову фазу Місяця, що означає багато сприятливих дат для зміни іміджу. 21–22 лютого підходить для фарбування волосся натуральними барвниками, можна експериментувати з новими образами та кольорами.
Вдалий день для роботи з сивим волоссям. Можна робити об’ємні та пишні зачіски та фарбуватися природними барвниками.
Фарбування і легка зачіска в цей день здатні подарувати тобі енергію та сили. Цього дня також корисно стригти волосся, щоб воно краще росло.
День підходить для усіх видів роботи з волоссям.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо сильно випадає волосся.
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