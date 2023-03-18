Садоводства и огородничества время! Лунный посевной календарь на апрель 2023 года

Каждый день весны приближает нас не только к победе Украины, но и к теплым солнечным дням. А значит важно понимать, когда можно по полной активизировать работу на огороде.

В этом поможет календарь садовода-огородника на апрель 2023 года, что ориентируется на фазы месяца в течение этого периода.

Так что остается только согласовать свои выходные дни с календарем и запланировать работу. И она доставит не только удовольствие, но и хороший урожай.

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Благоприятные дни для посева:

2 апреля;

3 апреля;

9 апреля;

10 апреля;

11 апреля;

12 апреля;

13 апреля;

16 апреля;

17 апреля;

24 апреля;

25 апреля;

26 апреля.

Неблагоприятные дни для посева:

7 апреля;

14 апреля;

15 апреля;

18 апреля;

19 апреля;

20 апреля;

21 апреля.

Календарь садовода-огородника на апрель 2023 года — детально

1-2 апреля

Не лучшие дни для посевов, посадок и даже подготовительных работ, таких как полив, прищипывание и пасынкование растений.

Однако можно в это время удобрить почву, немного ее разрыхлить, а также провести работы в саду — побелить и обработать деревья от болезней и вредителей.

3-5 апреля

Более подходящие дни для работы на огороде, в которые можно начать высаживать ранний картофель, горох, свеклу и все виды лука. Также будет хорошей идеей высадить огурцы, перец и капусту.

В саду можно начать работу с цветами и лекарственными растениями. Кроме того, можно пикировать саженцы, прополоть сорняки, полить и опрыскать деревья.

6 апреля

В этот день будет наблюдаться полнолуние, поэтому категорически не рекомендуется делать что-либо в огороде и саду.

7-11 апреля

Эти дни считаются одними из самых урожайных, поэтому можно начать посев любых овощей в почву, высадить деревья, ягодные кусты и даже цветы.

Также можно хорошо полить все саженцы и добавить минеральные и органические удобрения. Удачно могут пройти прищипывание и обрезка деревьев.

12-15 апреля

Этот период отлично подойдет для того, чтобы высадить ранний картофель, редис, зелень в почву и капусту на рассаду.

Можно также попытаться высадить многолетние цветы, виноград и клубнику. В саду будет хорошо проходить обрезка кроны, побелка стволов и обработка от вредителей.

16-18 апреля

В эти дни желательно сеять зелень, щавель, листовую горчицу, салат, редьку и свеклу листовую. Также можно высадить картофель, помидоры, перец и баклажаны.

В огороде можно полоть и удобрять почву. А вот пересаживать что угодно, прищипывать или обрезать растения не рекомендуется.

19-21 апреля

В эти дни на небе будет молодая луна, поэтому работа с растениями не рекомендована.

22-24 апреля

Одни из лучших дней заниматься работой на огороде и в саду. Можно сажать любые овощи, ягоды, цветы и деревья. Единственное, что не желательно делать — пикировать растения и пересаживать их.

25-26 апреля

Можно производить посев любых овощей и рассады на огороде. Также хорошо будут расти однолетние цветы и клубника, крыжовник, ежевика и малина. Однако не желательно в этот период травить вредителей и удобрять растения.

27-30 апреля

Не лучшие дни для работы на огороде и в саду, поэтому можно только полоть грядки, белить деревья и травить вредителей. Из растений можно сажать только лекарственные.

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