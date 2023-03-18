Садівництва та городництва час! Місячний посівний календар на квітень 2023 року

Кожен день весни наближає нас не лише до перемоги України, але й до теплих сонячних днів. А отже важливо розуміти, коли можна на повну активізувати роботу на городі.

У цьому допоможе календар садівника-городника на квітень 2023 року, який орієнтується на фази місяця протягом цього періоду.

Тож лишається тільки узгодити свої вихідні дні з календарем та запланувати роботу. І вона принесе не лише задоволення, але й гарний врожай.

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Сприятливі дні для посіву:

2 квітня;

3 квітня;

9 квітня;

10 квітня;

11 квітня;

12 квітня;

13 квітня;

16 квітня;

17 квітня;

24 квітня;

25 квітня;

26 квітня.

Несприятливі дні для посіву:

7 квітня;

14 квітня;

15 квітня;

18 квітня;

19 квітня;

20 квітня;

21 квітня.

Календар садівника-городника на квітень 2023 — детально

1-2 квітня

Не найкращі дні для посівів, посадок та навіть підготовчих робіт, таких як полив, прищипування та пасинкування рослин.

Однак можна в цей час удобрити грунт, трохи його розпушити, а також провести роботи в саду — побілити та обробити дерева від хвороб, шкідників.

3-5 квітня

Більш сприятливі дні для роботи на городі, у які можна почати висаджувати ранню картоплю, горох, буряк та всі види цибулі. Також буде непоганою ідеєю висадити огірки, перець та капусту.

В саду можна почати роботу з квітами та лікарськими рослинами. Крім того, можна пікірувати саджанці, прополоти бур’яни, полити та обприскати дерева.

6 квітня

У цей день буде спостерігатись повний місяць, тому категорично не рекомендується робити будь-що у городі та саду.

7-11 квітня

Ці дні вважаються одними з найбільш врожайних, тому можна почати посів будь-яких овочів у грунт, висадити дерева, ягідні кущі та навіть квіти.

Також можна гарно полити усі саджанці та додати мінеральні й органічні добрива. Вдало можуть проти й щеплення та обрізка дерев.

12-15 квітня

Цей період чудово підійде для того, щоб висадити ранню картоплю, редис, зелень у грунт та капусту на розсаду.

Можна також спробувати висадити багаторічні квіти, виноград та полуницю. У саду гарно буде проходити обрізка крони, побілка стовбурів та обробка від шкідників.

16-18 квітня

У ці дні бажано сіяти зелень, щавель, листову гірчицю, салат, редьку та буряк листовий. Також можна висадити картоплю, помідори, перець та баклажани.

У городі можна полоти та удобрювати грунт. А ось пересаджувати будь-що, прищипувати чи обрізати рослини не рекомендується.

19-21 квітня

У ці дні на небі буде молодий місяць, тому робота з рослинами не рекомендована.

22-24 квітня

Одні з найкращих днів, аби займатись роботою на городі та в саду. Можна садити будь-які овочі, ягоди, квіти та дерева. Єдине, що не бажано робити — пікірувати рослини та пересаджувати їх.

25-26 квітня

Можна проводити посів будь-яких овочів та розсади на городі. Також гарно будуть рости однорічні квіти та полуниця, агрус, ожина та малина. Однак не бажано у цей період труїти шкідників та удобрювати рослини.

27-30 квітня

Не найкращі дні для роботи на городі та в саду, тому можна лише полоти грядки, білити дерева та труїти шкідників. З рослин можна садити тільки лікарські рослини.

Багато людей вже розпочали роботу на грядках та городах. А це означає, що настав час подбати про врожай 2023. Читай, коли та як сіяти моркву навесні.

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