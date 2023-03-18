Садівництва та городництва час! Місячний посівний календар на квітень 2023 року

Кожен день весни наближає нас не лише до перемоги України, але й до теплих сонячних днів. А отже важливо розуміти, коли можна на повну активізувати роботу на городі.
У цьому допоможе календар садівника-городника на квітень 2023 року, який орієнтується на фази місяця протягом цього періоду.
Тож лишається тільки узгодити свої вихідні дні з календарем та запланувати роботу. І вона принесе не лише задоволення, але й гарний врожай.
Не найкращі дні для посівів, посадок та навіть підготовчих робіт, таких як полив, прищипування та пасинкування рослин.
Однак можна в цей час удобрити грунт, трохи його розпушити, а також провести роботи в саду — побілити та обробити дерева від хвороб, шкідників.
Більш сприятливі дні для роботи на городі, у які можна почати висаджувати ранню картоплю, горох, буряк та всі види цибулі. Також буде непоганою ідеєю висадити огірки, перець та капусту.
В саду можна почати роботу з квітами та лікарськими рослинами. Крім того, можна пікірувати саджанці, прополоти бур’яни, полити та обприскати дерева.
У цей день буде спостерігатись повний місяць, тому категорично не рекомендується робити будь-що у городі та саду.
Ці дні вважаються одними з найбільш врожайних, тому можна почати посів будь-яких овочів у грунт, висадити дерева, ягідні кущі та навіть квіти.
Також можна гарно полити усі саджанці та додати мінеральні й органічні добрива. Вдало можуть проти й щеплення та обрізка дерев.
Цей період чудово підійде для того, щоб висадити ранню картоплю, редис, зелень у грунт та капусту на розсаду.
Можна також спробувати висадити багаторічні квіти, виноград та полуницю. У саду гарно буде проходити обрізка крони, побілка стовбурів та обробка від шкідників.
У ці дні бажано сіяти зелень, щавель, листову гірчицю, салат, редьку та буряк листовий. Також можна висадити картоплю, помідори, перець та баклажани.
У городі можна полоти та удобрювати грунт. А ось пересаджувати будь-що, прищипувати чи обрізати рослини не рекомендується.
У ці дні на небі буде молодий місяць, тому робота з рослинами не рекомендована.
Одні з найкращих днів, аби займатись роботою на городі та в саду. Можна садити будь-які овочі, ягоди, квіти та дерева. Єдине, що не бажано робити — пікірувати рослини та пересаджувати їх.
Можна проводити посів будь-яких овочів та розсади на городі. Також гарно будуть рости однорічні квіти та полуниця, агрус, ожина та малина. Однак не бажано у цей період труїти шкідників та удобрювати рослини.
Не найкращі дні для роботи на городі та в саду, тому можна лише полоти грядки, білити дерева та труїти шкідників. З рослин можна садити тільки лікарські рослини.
Багато людей вже розпочали роботу на грядках та городах. А це означає, що настав час подбати про врожай 2023. Читай, коли та як сіяти моркву навесні.
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