Магнитные бури в июле 2024 года: когда захочется спрятаться от солнечных лучей и запланированных дел

Летом, казалось бы, хочется максимально много времени провести на улице и поймать как можно больше солнечных лучей. Однако магнитные бури в июле 2024 года могут помешать.

Поэтому когда они начнутся, некоторые могут захотеть быстро спрятаться дома в тени и покое, чтобы пережить этот непростой для организма период. Но когда их ждать и как спастись? Рассказываем дальше.

Магнитные бури в июле 2024

Попытки что-либо планировать с учетом календаря магнитных бурь могут выглядеть странно, но он точно имеет смысл. Ведь солнечная активность оказывает достаточно большое влияние на жизненные циклы человеческого организма.

Например, из-за магнитных бурь человек может быть более склонным испытывать головную боль, иметь проблемы со сном и даже действовать более импульсивно из-за достаточно уязвимого физического состояния.

В зависимости от силы бури можно определить также продолжительность ее воздействия. Слабые могут действовать всего шесть часов, а будут чувствовать их не так много людей.

Средние магнитные бури поражают больше метеозависимых. А вот сильные — мешать могут в течение всего дня. Так что на период ее действия лучше ничего не планировать, разве что отдых.

Календарь магнитных бурь на июль 2024 года: даты

Удивительно, середина лета будет достаточно благоприятной для работы и прогулок, ведь магнитных бурь будет не так уж много. В июле ожидается:

1 июля — слабая магнитная буря;

5 июля — средняя магнитная буря;

10 июля — сильная магнитная буря.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Прежде всего, важно ничего чрезвычайно важного и энергозатратного не планировать на дни, когда будут магнитные бури.

Лучше позаботиться в этот период о своем режиме сна, достаточном количестве воды, правильном питании и прогулках на свежем воздухе, когда спадет жара.

Иногда магнитные бури могут также приводить к тяжелым состояниям, например мигрени. И с такой проблемой в своей жизни сталкивается едва ли не каждый. Поэтому читай, что такое мигрень, почему возникает и какие продукты ее провоцируют.

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