Магнітні бурі в липні 2024 року: коли захочеться заховатися від сонячного проміння та запланованих справ

Влітку, здавалося б, має хотітись максимально багато часу провести на вулиці та зловити якомога більше сонячних променів. Проте магнітні бурі в липні 2024 року можуть стати на заваді.

Тож коли вони почнуться, дехто може захотіти швиденько заховатися вдома в затінку та спокої, аби пережити цей непростий для організму період. Але коли їх саме чекати та як врятуватись? Розповідаємо далі.

Магнітні бурі в липні 2024

Спроби щось планувати з огляду на календар магнітних бур можуть виглядати дивно, але він точно має сенс. Адже сонячна активність має досить великий вплив на життєві цикли людського організму.

Наприклад, через магнітні бурі людина може бути більш схильною відчувати головний біль, мати проблеми зі сном та навіть діяти більш імпульсивно через досить вразливий фізичний стан.

Залежно від сили бурі, можна визначити також тривалість її впливу. Слабкі можуть діяти всього шість годин, а відчуватимуть їх не так багато людей.

Середні магнітні бурі вражають найбільше метеозалежних. А ось сильні — заважати можуть протягом усього дня. Тож на період її дії краще нічого не планувати, хіба що відпочинок.

Календар магнітних бур на липень 2024: дати

На диво, середина літа буде досить сприятливою для роботи та прогулянок, адже магнітних бур буде не так вже й багато. У липні очікується:

1 липня — слабка магнітна буря;

5 липня — середня магнітна буря;

10 липня — сильна магнітна буря.

Як допомогти собі під час магнітних бур

Насамперед важливо нічого надзвичайно важливого та енергозатратного не планувати на дні, коли будуть магнітні бурі.

Краще подбати у цей період про свій режим сну, достатню кількість води, правильне харчування та прогулянки на свіжому повітрі, коли спаде спека.

Інколи магнітні бурі можуть також призводити до тяжких станів як, наприклад, мігрені. І з такою проблемою у своєму житті стикається ледь не кожен. Тому читай, що таке мігрень, чому виникає та які продукти її провокують.

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