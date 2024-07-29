Магнітні бурі в липні 2024 року: коли захочеться заховатися від сонячного проміння та запланованих справ

Даніела Долотова, журналістка сайту 29 Липня 2024, 10:00
магнітні бурі в липні 2024
Фото: Unsplash

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