Влюблять и очаровывать: идеи макияжа в День Святого Валентина

Как правило, на День Святого Валентина пары устраивают себе романтические вечера, идут на свидание в ресторан, кинотеатр, концерт и т.д. Или остаются дома и проводят уютный вечер со своими традициями.

Как бы пара не проводила этот день, всегда хочется выглядеть на все 100%, быть креативной. Чтобы любимый увидел и сказал: “Вау!”

Макияж может передать много чувств. Оттенки теней, помады, стрелки или блестки — все говорит о настроении девушки. Мы расскажем тебе несколько простых идей макияжа в День Святого Валентина.

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Макияж на 14 февраля

Сердец много не бывает

День влюбленных всегда ассоциируется с сердцами. В этот день их можно увидеть где угодно: в магазинах, кафе, на работе, иногда даже в транспорте. Поэтому немного сердец можно добавить и к макияжу.

Для этого варианта тебе нужно вырезать трафареты сердец. Нанести тональную основу на лицо. Трафареты приложить там, где обычно рисуешь стрелки, и накрасить глаз красными или розовыми тенями.

На специальный клей для лица можно наклеить блестки, но это по желанию. Затем завершить макияж, накрасив ресницы, губы и т.д. Этот вариант точно привлечет внимание и понравится всем.

@stxph.h super easy Valentine’s Day look!! Love me a stencil ???????? I LOVE U FRIENDSS products: — @ColourPop Cosmetics fade into hue palette — @Embellish gems — @ABH Cosmetics liquid liner — @Benefit Cosmetics roller lash — Benefit Willa Soft Neutral-Rose Blush — @maccosmetics lip liner shade soar — @Kosas ♬ Collide (Sped Up Remix) — Justine Skye

Этот макияж на 14 февраля отвечает указанному празднику. Много маленьких сердец делают образ нежным и довольно милым.

Для этого варианта не требуются трафареты. Надо нанести тональную основу, затем консилером на веке поставить точечки, где будут будущие сердца. Так же сделать и на другом веке, чтобы сердца были расположены одинаково.

Затем с помощью красных или розовых теней (или жидкой матовой помады) аккуратно прорисовать маленькие сердца. Далее завершить макияж, подобрав цвет помады и накрасив ресницы.

Макияж на День влюбленных: классика с акцентами

Если ты уверена в том макияже, который делала сотни раз, то сделай именно его. Прекрасный макияж на День Святого Валентина будет гармонично выглядеть почти со всей одеждой: платьем, костюмом, блузой.

Еще одной идеей макияжа на 14 февраля может быть нюд с добавлением ярких акцентов. Сделай обычный нежный макияж, а затем в уголки глаз или на нижнее веко добавь розовых теней. Они будут гармонично смотреться с помадой или блеском одинакового оттенка.

Такой макияж делает акцент на глазах и может разбавить серые дни февраля.

Можно накраситься в привычных для тебя теплых пастельных оттенках и украсить веки блестками. Для этого нужно использовать специальный клей для лица или ресниц, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Так что нужно нанести тональную основу, сделать макияж глаз, приклеить блестки и завершить все, накрасив ресницы и губы.

Не забудь поздравить свою половинку с праздником! Ранее мы рассказывали о поздравлениях ко Дню Святого Валентина.

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