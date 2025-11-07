Макстон-Холл 2 сезон — дата выхода всех серий и расписание на Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video официально объявил о выходе второго сезона Макстон Холл — сериала, ставшего одним из самых успешных европейских проектов последних лет.

Новые серии продолжают историю, созданную по мотивам романов немецкой писательницы Моны Кастен. Премьера состоялась 7 ноября, и именно в этот день зрители увидели первые три эпизода.

Сюжет Макстон Холл 2 сезон — что ждет героев

События Макстон Холл 2 сезон разворачиваются в стенах элитной школы, где каждый студент имеет свои амбиции, секреты и правила, которые не всегда можно нарушить без последствий.

Главные герои — Руби и Джеймс — пытаются найти баланс между чувствами и реальностью. После страстной ночи в Оксфорде девушка чувствует, что её жизнь наконец стала гармоничной.

Но трагедия в семье Джеймса вновь переворачивает все с ног на голову. Главная тема второго сезона звучит как предупреждение: те, кто взлетает высоко, падают низко. Это история о любви, потере и попытке вернуть доверие, когда прошлое не отпускает.

Макстон Холл 2 сезон: дата выхода серий на Prime Video

Зрители уже могут смотреть второй сезон Макстон Холл, ведь дата выхода первых трех серий — 7 ноября. Следующие эпизоды будут выходить по средам, а финал сезона станет доступен 28 ноября.

Таким образом, дата выхода всех серий Макстон Холл 2 сезон растянется на три недели — это позволит зрителям постепенно погружаться в сюжет и наблюдать за развитием отношений Руби и Джеймса.

Помимо главных актеров, в сериале снялись: Зоня Вайссер (Лидия), Бен Фелипе (Сирил), Федя ван Хют (Мортимер), Руна Грайнер (Эмбер), Юстус Риснер (Алистер), Андреа Гуо (Лин), Фредерик Балонье (Киран) и Эли Рикарди (Элейн).

Режиссером нового сезона выступил Мартин Шрайер, а над сценарием работала Джейлан Йылдырым совместно с Юлианой Лима Дене и Марлен Мельхиор. Среди продюсеров также Маркус Бруннеманн, ранее сотрудничавший с Prime Video над другими европейскими проектами.

Что известно о продолжении Макстон Холл

Сериал основан на популярной трилогии Моны Кастен: Save Me, Save You и Save Us. Первый сезон адаптировал первую книгу, второй — историю Save You, а третий, уже находящийся в производстве, продолжит историю Руби и Джеймса и станет завершающим этапом экранизации.

Фанаты могут ожидать, что финал объединит все сюжетные линии и покажет, смогут ли герои преодолеть прошлые ошибки.

Почему стоит посмотреть Макстон Холл 2 сезон

Макстон Холл — это не просто подростковая драма, а глубокая история о выборе, потерях и внутренней силе. Второй сезон стал еще более эмоциональным, показывая, как трудно оставаться собой в мире, где все решают статус и деньги.

Эта история о том, что даже в мире престижа, денег и привилегий человек остается уязвимым — особенно когда речь идет о любви. И именно поэтому Макстон Холл 2 сезон перекликается с другими сериалами, где главная тема – борьба за себя, как во многих современных мистических и психологических историях, о которых мы рассказывали раньше.

