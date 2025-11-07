Макстон-Холл 2 сезон — дата виходу всіх серій і розклад на Prime Video

Стрімінговий сервіс Prime Video офіційно оголосив про вихід другого сезону Макстон Холл — серіалу, який став одним із найуспішніших європейських проектів останніх років.

Нові серії продовжують історію, створену за мотивами романів німецької письменниці Мони Кастен. Прем’єра відбулася 7 листопада, і саме цього дня глядачі побачили перші три епізоди.

Сюжет Макстон Холл 2 сезон — що чекає героїв

Події Макстон Холл 2 сезон розгортаються у стінах елітної школи, де кожен студент має свої амбіції, таємниці й правила, які не завжди можна порушувати без наслідків.

Головні герої — Рубі та Джеймс— намагаються знайти рівновагу між почуттями та реальністю. Після пристрасної ночі в Оксфорді дівчина відчуває, що її життя нарешті стало гармонійним. Проте трагедія в родині Джеймса знову все перевертає з ніг на голову.

Тема другого сезону звучить як попередження: ті, хто злітають високо, падають найнижче. Це історія про кохання, втрату і спробу повернути довіру, коли минуле не дає спокою.

Макстон-Холл 2 сезон: дата виходу серій на Prime Video

Глядачі вже можуть дивитися другий сезон Макстон Холл, адже дата виходу перших трьох серій — 7 листопада. Наступні епізоди з’являтимуться щосереди, і фінал сезону стане доступним 28 листопада.

Таким чином, дата виходу всіх серій Макстон Холл 2 сезон розтягнеться на три тижні, що дозволяє глядачам поступово занурюватися у сюжет і чекати на розвиток стосунків Рубі та Джеймса.

Окрім головних виконавців, у серіалі знялися: Зоня Вайссер (Лідія), Бен Феліпе (Сіріл), Федя ван Хют (Мортімер), Руна Грайнер (Ембер), Юстус Ріснер (Алістер), Андреа Гуо (Лін), Фредерік Балоньє (Кіран) і Елі Рікарді (Елейн).

Режисером нового сезону виступив Мартін Шрайєр, а над сценарієм працювала Джейлан Їлдирим разом із Юліаною Ліма Дене та Марлен Мельхіор. Серед продюсерів також Маркус Бруннеманн, який уже раніше співпрацював із Prime Video над успішними європейськими проектами.

Що відомо про продовження Макстон Холл

Серіал заснований на популярній трилогії Мони Кастен: Save Me, Save You та Save Us. Перший сезон адаптував першу книгу, другий — історію Save You, а третій, який уже у виробництві, продовжить історію Рубі та Джеймса і стане завершальним етапом екранізації.

Фани можуть очікувати, що фінал збере всі сюжетні лінії та покаже, чи зможуть герої подолати минулі помилки.

Чому варто подивитися Макстон Холл 2 сезон

Макстон Холл — це не просто підліткова драма, а глибока історія про вибір, втрати й внутрішню силу. Другий сезон став ще більш емоційним, показуючи, як складно залишатися собою у світі, де все вирішують статус і гроші.

Ця історія про те, що навіть у світі престижу, грошей і привілеїв людина залишається вразливою — особливо, коли йдеться про кохання. І саме тому Макстон Холл 2 сезон перегукується з іншими серіалами, де головна тема — боротьба за себе, як у багатьох сучасних містичних і психологічних історіях, про які ми розповідали раніше.

