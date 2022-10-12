Минус 36 кг за четыре месяца! Как маме Максима Чмерковского удалось похудеть и улучшить здоровье

Заботиться о себе — никогда не поздно! Это доказывает история мамы главного героя шоу Холостяк-1 и судьи Танцев со звездами Максима Чмерковского.
Ларисе Чмерковской удалось похудеть на 36 кг за четыре месяца. Об этом рассказал танцовщик на своей странице в Instagram.
Читай, как женщина смогла кардинально изменить свой образ жизни и что ее подтолкнуло на это.
Максим рассказывает, что его мама всю жизнь самозабвенно заботилась о других и полностью посвятила себя семье. Однако она совсем не думала о себе.
Если бы вы встретили ее, вы сразу бы полюбили ее, и она немедленно накормила бы вас. Много. Ее любят и обожают абсолютно все, даже те, кто совсем не любит других Чмерковских, — делится танцовщик.
Если бы вы встретили ее, вы сразу бы полюбили ее, и она немедленно накормила бы вас. Много. Ее любят и обожают абсолютно все, даже те, кто совсем не любит других Чмерковских, — делится танцовщик.
Лариса десятилетиями имела избыточный вес, что в конечном итоге привело к серьезным проблемам со здоровьем. Женщина оказалась в полушаге от диабета.
Тогда ей пришлось принимать лекарства, делать тесты и проходить медицинские обследования. Женщина поняла, что только от нее зависит ее собственное здоровье.
Страшно наблюдать, как твоя мама осознает жизнь в свои 60 лет и думает, что она закончилась… — признается Чмерковский.
Страшно наблюдать, как твоя мама осознает жизнь в свои 60 лет и думает, что она закончилась… — признается Чмерковский.
Лариса решила серьезно заняться своим здоровьем и похудеть. Сын помог ей в этом, и они вместе стали ходить в спортзал.
— Она жесткая, решительная и сильная. Я невероятно горжусь ею! В первый раз за десятилетия она действительно мотивирована взять свое тело и жизнь под контроль.
Ей есть чем заняться, прежде чем она станет лучшей версией себя, но она уже легко держится на ногах и почти может опередить своего внука, — говорит Максим.
Он поделился видео и показал своим подписчикам, какой была его мама раньше и как она изменилась теперь. Женщина уверенно и упорно идет к здоровому телу.
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