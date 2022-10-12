Минус 36 кг за четыре месяца! Как маме Максима Чмерковского удалось похудеть и улучшить здоровье

Заботиться о себе — никогда не поздно! Это доказывает история мамы главного героя шоу Холостяк-1 и судьи Танцев со звездами Максима Чмерковского.

Ларисе Чмерковской удалось похудеть на 36 кг за четыре месяца. Об этом рассказал танцовщик на своей странице в Instagram.

Читай, как женщина смогла кардинально изменить свой образ жизни и что ее подтолкнуло на это.

Сейчас также смотрят

Оказалась в полушаге от диабета

Максим рассказывает, что его мама всю жизнь самозабвенно заботилась о других и полностью посвятила себя семье. Однако она совсем не думала о себе.

Если бы вы встретили ее, вы сразу бы полюбили ее, и она немедленно накормила бы вас. Много. Ее любят и обожают абсолютно все, даже те, кто совсем не любит других Чмерковских, — делится танцовщик.

Лариса десятилетиями имела избыточный вес, что в конечном итоге привело к серьезным проблемам со здоровьем. Женщина оказалась в полушаге от диабета.

Тогда ей пришлось принимать лекарства, делать тесты и проходить медицинские обследования. Женщина поняла, что только от нее зависит ее собственное здоровье.

Страшно наблюдать, как твоя мама осознает жизнь в свои 60 лет и думает, что она закончилась… — признается Чмерковский.

Минус 36 кг за четыре месяца

Лариса решила серьезно заняться своим здоровьем и похудеть. Сын помог ей в этом, и они вместе стали ходить в спортзал.

— Она жесткая, решительная и сильная. Я невероятно горжусь ею! В первый раз за десятилетия она действительно мотивирована взять свое тело и жизнь под контроль.

Ей есть чем заняться, прежде чем она станет лучшей версией себя, но она уже легко держится на ногах и почти может опередить своего внука, — говорит Максим.

Он поделился видео и показал своим подписчикам, какой была его мама раньше и как она изменилась теперь. Женщина уверенно и упорно идет к здоровому телу.

Ожирение — это не эстетический вопрос. Это серьезная болезнь, свидетельствующая о нарушении работы организма. Читай причины, степени ожирения и методы его лечения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!