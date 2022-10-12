Шоу-биз

Минус 36 кг за четыре месяца! Как маме Максима Чмерковского удалось похудеть и улучшить здоровье

Елена Яковлева, редактор сайта 12 октября 2022, 21:00
Мама Максима Чмерковського схудла на 36 кг - як їй це вдалось

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