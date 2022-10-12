Шоу-біз

Мінус 36 кг за чотири місяці! Як мамі Максима Чмерковського вдалось схуднути та покращити здоров’я

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Жовтня 2022, 21:00
Мама Максима Чмерковського схудла на 36 кг - як їй це вдалось

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як утеплити вікна на зиму
Як і чим утеплити вікна на зиму, щоб у холод не замерзнути
Наступление с Беларуси на Украину: мнение эксперта
Що відбувається у Білорусі та для чого двом диктаторам спільне військо — пояснює воєнний експерт
В людини істерика
Як заспокоїти людину, в якої істерика? Прості та дієві кроки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Макс Чмерковський розповів про особисте життя
Намагаємось бути командою. Хореограф та екс-Холостяк Макс Чмерковський про шлюб із австралійкою та народження сина
Максим Чмерковський про війну
Сьогодні перемога України — це провал Росії та мир у світі: Макс Чмерковський відверто про війну
Чмерковський
Танцівник Макс Чмерковський долучився до зведення модульного містечка на Львівщині
Максим Чмерковський інтерв'ю 2022 про війну в Україні
Це якась міфологічна нація людей! Максим Чмерковський про українців, допомогу біженцям та благодійну організацію

Відео
0:08:43
Наступление с Беларуси на Украину: мнение эксперта

Що відбувається у Білорусі та для чого двом диктаторам спільне військо — пояснює воєнний експерт
Саміт G20
Коли відбудеться саміт G20, на якому можуть зустрітися Зеленський і Путін
0:04:49
У Львові відновлюють електроенергію - ситуація в місті сьогодні
Ситуація досить складна — мер Львова про відновлення електроенергії в місті та підготовку до зими
0:03:33
Київщина обстріли
Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ
0:03:39
Реакція українців на масовані обстріли 10-11 жовтня
Цю націю нічим не злякати — як українці відреагували на масований обстріл росіянами
0:05:06
Обстріл Дніпра
Історія з хепі-ендом у Дніпрі: врятоване життя через запізнення та пошуки хвостатого товариша
обмін банкнот
Нацбанк оголосив про вилучення з обігу деяких банкнот — які гривні вже застаріли
0:03:15
Лікарка Охматдиту
Від удару по центру Києва загинула лікарка Охматдиту — син лишився сиротою
Вибухи у Нікополі: подробиці атаки на Нікополь 12 жовтня
Застосували запалювальні снаряди! Через нічні обстріли Нікополя важко поранена шестирічна дівчинка
0:00:45
Робота РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики
В Україну прибули додаткові РСЗВ HIMARS — що це за зброя та як працює
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь