Мінус 36 кг за чотири місяці! Як мамі Максима Чмерковського вдалось схуднути та покращити здоров’я

Піклуватись про себе — ніколи не пізно! Це доводить історія мами головного героя шоу Холостяк-1 та судді Танців з зірками Максима Чмерковського.

Ларисі Чмерковській вдалось схуднути на 36 кг за чотири місяці. Про це розповів танцівник на своїй сторінці в Instagram.

Читай, як жінка змогла кардинально змінити свій спосіб життя та що її підштовхнуло на це.

Зараз також дивляться

Опинилась за півкроку від діабету

Максим розповідає, що його мама все життя самовіддано піклувалася про інших та повністю присвятила себе родині. Однак вона не дбала про себе.

Якби ви зустріли її, ви відразу б полюбили її, і вона негайно нагодувала б вас. Багато. Її люблять і обожнюють абсолютно всі, навіть ті, хто зовсім не любить інших Чмерковських, — ділиться танцівник.

Лариса десятиліттями мала надмірну вагу, що зрештою призвело до серйозних проблем зі здоров’ям. Жінка опинилась за півкроку від діабету.

Тоді їй довелось постійно приймати ліки, робити тести та проходити медичні обстеження. Жінка зрозуміла, що лише від неї залежить її власне здоров’я.

Страшно спостерігати, як твоя мама усвідомлює життя у свої 60 років і думає, що воно закінчилось… — зізнається Чмерковський.

Мінус 36 кг за чотири місяці

Лариса вирішила серйозно зайнятись своїм здоров’ям та схуднути. Син допоміг їй у цьому, і вони разом почали ходити у спортзал.

— Вона жорстка, рішуча і сильна. Я неймовірно пишаюся нею! Уперше за десятиліття вона справді мотивована взяти своє тіло та життя під контроль.

Їй є чим зайнятися, перш ніж вона стане кращою версією себе, але вона вже легко тримається на ногах і майже може випередити свого онука, — каже Максим.

Він поділився відео та показав своїм підписникам, якою була його мама раніше та як вона змінилась тепер. Жінка впевнено та наполегливо йде до здорового тіла.

Ожиріння — це не естетичне питання. Це серйозна хвороба, яка свідчить про порушення роботи організму. Читай причини, ступені ожиріння та методи його лікування.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!