Не переоцінюй вплив генетичних факторів — причини, небезпека та лікування ожиріння

Деякі жінки мають нав’язливе бажання схуднути та постійно шукають у своєму тілі зайві кілограми. Схоже, це питання більше про естетичні погляди та вподобання, аніж про турботу про здоров’я.

Але є випадки, коли вага вже не просто надмірна, а критична. Це може свідчити про порушення роботи організму та своєю чергою провокувати інші захворювання.

Лікарка-ендокринолог, кандидат медичних наук Олена Добровинська розповіла під час онлайн-марафону Міста долають діабет, як виявити ожиріння, які можуть бути причини цієї хвороби, а також як її вилікувати.

Зараз також дивляться

Надмірна вага VS ожиріння

Ожиріння — це хронічне захворювання, яке прогресує і вимагає лікування.

Ожиріння негативно впливає на будь-яку систему органів. Це — не естетична проблема, а захворювання, — пояснює лікарка.

Щоб діагностувати ожиріння, медики орієнтуються на індекс маси тіла, який вимірюється в кілограмах ваги, поділених на зріст у метрах у квадраті.

Про що свідчить індекс маси тіла:

Від 25 до 29,9 кг/м² — надмірна вага.

Від 30 до 34,9 кг/м² — ожиріння першого ступеня.

Від 35 до 39,9 кг/м² — ожиріння другого ступеня.

Понад 40 кг/м² — ожиріння третього ступеня.

Добровинська наголошує, що ожиріння будь-якого ступеня потребує звернення до дієтолога, ендокринолога та за потреби спеціалістів із супутніх захворювань.

Причини ожиріння

Лікарка пояснює, що причин ожиріння може бути безліч: від порушень роботи щитоподібної залози до синдрому полікістозних яєчників.

На жаль, дослідження показують, що жінки частіше страждають на ожиріння, ніж чоловіки. Це, зокрема, пов’язано з гормональним фоном.

Для того, щоб встановити причину виникнення цього захворювання, варто звернутись до фахівця. Адже методика обстеження та лікування обираються індивідуально для кожного пацієнта.

Небезпека ожиріння

Ожиріння впливає на весь організм людини та негативно позначається на загальному здоров’ї. У жінок, які страждають на це захворювання, можуть бути такі наслідки:

проблеми з опорно-руховою системою (остеоартрити та остеоартрози);

цукровий діабет другого типу;

неалкогольна жирова хвороба печінки;

порушення менструального циклу (занадто сильні, нерегулярні кровотечі, виділення по кілька разів на місяць) тощо.

Лікування ожиріння

Добровинська ділиться алгоритмом боротьби з ожирінням:

Переглянь свій раціон та записуй все, що їси за день. За потреби скоригуй середній добовий калораж.

Переконайся, що маєш достатню кількість фізичних навантажень. Треба обрати вид активності, який не нарощує м’язову тканину, адже через це вага збільшуватиметься або триматиметься на одному показнику. Відвідай ендокринолога. За потреби звернись до когнітивно-поведінкового терапевта.

Не можу схуднути: причини

Якщо людина не може схуднути, то це не завжди означає патологію. Причини можуть бути й інші:

Збільшення споживання продуктів харчування через їхню доступність.

Збільшення в раціоні рафінованих вуглеводів, цукрів, тваринних та рослинних жирів та зниження споживання клітковини.

Зменшення рухливості через механізацію праці та розвиток транспорту.

Зменшення адаптивного термогенезу, тобто перетворення організмом калорій у тепло. Так відбувається через використання теплого одягу та систем опалення.

Не варто переоцінювати й вплив генетичних факторів. Те, що вся родина має надмірну вагу, не означає, що я не можу схуднути, — каже лікарка.

Однією з причин, чому людина не може схуднути, може бути захворювання щитоподібної залози. Читай, що таке гіпотиреоз та як його виявити.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!