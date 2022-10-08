Здоров'я та краса

Не переоцінюй вплив генетичних факторів — причини, небезпека та лікування ожиріння

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 11:00
Ожиріння: причини, ступені ожиріння та методи його лікування
Фото: Pexels

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