Не переоцінюй вплив генетичних факторів — причини, небезпека та лікування ожиріння

Деякі жінки мають нав’язливе бажання схуднути та постійно шукають у своєму тілі зайві кілограми. Схоже, це питання більше про естетичні погляди та вподобання, аніж про турботу про здоров’я.
Але є випадки, коли вага вже не просто надмірна, а критична. Це може свідчити про порушення роботи організму та своєю чергою провокувати інші захворювання.
Лікарка-ендокринолог, кандидат медичних наук Олена Добровинська розповіла під час онлайн-марафону Міста долають діабет, як виявити ожиріння, які можуть бути причини цієї хвороби, а також як її вилікувати.
Ожиріння — це хронічне захворювання, яке прогресує і вимагає лікування.
Ожиріння негативно впливає на будь-яку систему органів. Це — не естетична проблема, а захворювання, — пояснює лікарка.
Ожиріння негативно впливає на будь-яку систему органів. Це — не естетична проблема, а захворювання, — пояснює лікарка.
Щоб діагностувати ожиріння, медики орієнтуються на індекс маси тіла, який вимірюється в кілограмах ваги, поділених на зріст у метрах у квадраті.
Про що свідчить індекс маси тіла:
Добровинська наголошує, що ожиріння будь-якого ступеня потребує звернення до дієтолога, ендокринолога та за потреби спеціалістів із супутніх захворювань.
Лікарка пояснює, що причин ожиріння може бути безліч: від порушень роботи щитоподібної залози до синдрому полікістозних яєчників.
На жаль, дослідження показують, що жінки частіше страждають на ожиріння, ніж чоловіки. Це, зокрема, пов’язано з гормональним фоном.
Для того, щоб встановити причину виникнення цього захворювання, варто звернутись до фахівця. Адже методика обстеження та лікування обираються індивідуально для кожного пацієнта.
Ожиріння впливає на весь організм людини та негативно позначається на загальному здоров’ї. У жінок, які страждають на це захворювання, можуть бути такі наслідки:
Добровинська ділиться алгоритмом боротьби з ожирінням:
Якщо людина не може схуднути, то це не завжди означає патологію. Причини можуть бути й інші:
Не варто переоцінювати й вплив генетичних факторів. Те, що вся родина має надмірну вагу, не означає, що я не можу схуднути, — каже лікарка.
Не варто переоцінювати й вплив генетичних факторів. Те, що вся родина має надмірну вагу, не означає, що я не можу схуднути, — каже лікарка.
Однією з причин, чому людина не може схуднути, може бути захворювання щитоподібної залози. Читай, що таке гіпотиреоз та як його виявити.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!