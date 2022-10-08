Не переоценивай влияние генетических факторов — причины, опасность и лечение ожирения

У некоторых женщин есть навязчивое желание похудеть и они постоянно ищут в своем теле лишние килограммы. Похоже, это вопрос больше об эстетических взглядах и предпочтениях, чем о заботе о здоровье.
Но есть случаи, когда вес уже не просто избыточный, а критический. Это может свидетельствовать о нарушении работы организма и в свою очередь провоцировать другие заболевания.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Добровинская рассказала во время онлайн-марафона Города преодолевают диабет, как выявить ожирение, какие могут быть причины этой болезни, а также как ее вылечить.
Ожирение — это хроническое заболевание, которое прогрессирует и требует лечения.
Ожирение оказывает негативное влияние на любую систему органов. Это не эстетическая проблема, а заболевание, — объясняет врач.
Ожирение оказывает негативное влияние на любую систему органов. Это не эстетическая проблема, а заболевание, — объясняет врач.
Чтобы диагностировать ожирение, медики ориентируются на индекс массы тела, измеряемый в килограммах веса, разделенных ростом в метрах в квадрате.
О чем свидетельствует индекс массы тела:
Добровинская отмечает, что ожирение любой степени требует обращения к диетологу, эндокринологу и при необходимости специалистам по сопутствующим заболеваниям.
Врач объясняет, что причин ожирения может быть множество: от нарушений работы щитовидной железы до синдрома поликистозных яичников.
К сожалению, исследования показывают, что женщины чаще страдают ожирением, чем мужчины. Это, в частности, связано с гормональным фоном.
Для того чтобы установить причину возникновения этого заболевания, следует обратиться к специалисту. Ведь методика обследования и лечения выбирается индивидуально для каждого пациента.
Ожирение оказывает влияние на весь организм человека и отрицательно сказывается на общем здоровье. У женщин, страдающих этим заболеванием, могут быть следующие последствия:
Добровинская делится алгоритмом борьбы с ожирением:
Если человек не может похудеть, это не всегда означает патологию. Причины могут быть и другие:
Не следует переоценивать и влияние генетических факторов. То, что вся семья имеет избыточный вес, не означает, что я не могу похудеть, — говорит врач.
Не следует переоценивать и влияние генетических факторов. То, что вся семья имеет избыточный вес, не означает, что я не могу похудеть, — говорит врач.
Одной из причин, почему человек не может похудеть, может быть заболевание щитовидной железы. Читай, что такое гипотиреоз и как его выявить.
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