Здоровье и красота

Не переоценивай влияние генетических факторов — причины, опасность и лечение ожирения

Елена Яковлева, редактор сайта 08 октября 2022, 11:00
Ожиріння: причини, ступені ожиріння та методи його лікування
Фото: Pexels

Больше новостей
Масові поховання в Лимані: ексгумація тіл жертв війни
Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации
Як відновити пенсію без посвідчення — пояснює Мінсоцполітики
Получать пенсию без удостоверения: как можно возобновить выплаты — объясняет Минсоцполитики
Вибухи в Харкові: що відомо на сьогодні, 8 жовтня 2022
Ночные взрывы в Харькове вызвали пожары: россияне обстреляли город и область — есть пострадавшие
McDonald's як замовити
Голодные игры за БигМак: McDonald’s открылся для посетителей — где можно посидеть и как заказать доставку
Смотреть больше

Материалы по теме

Холестерин: чому підвищується та як його знизити самостійно
Вся правда о холестерине: каким он бывает и что есть, чтобы он не повышался
кліщі
Клещи рядом: как защититься и что делать, если укусил клещ
Рання менопауза: причини, симптоми і профілактика
Может быть с каждой: что нужно знать о ранней менопаузе и как ее предотвратить
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Обычная царапина или причина меланомы? Что будет, если содрать родинку на теле

Видео
Масові поховання в Лимані: ексгумація тіл жертв війни

Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации
Вибухи в Харкові: що відомо на сьогодні, 8 жовтня 2022
Ночные взрывы в Харькове вызвали пожары: россияне обстреляли город и область — есть пострадавшие
0:01:36
Кримський міст підірвали - що відомо про вибух на мосту 08.10.2022
А рассветы в Крыму — действительно пожар! Что известно об утренних взрывах на Крымском мосту
Обстрел ЗАЭС
ЗАЭС обесточена! Россияне обстреляли атомную станцию и поселок, есть пострадавшие ​​— что известно
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:03
уникальный медицинский бронеавтомобиль
Ковчег на колесах: в Днепре создали уникальный медицинский бронеавтомобиль
0:04:19
Молочные фермы в Украине
Семейные молочные фермы в Украине: как молоко спасает экономику
0:01:12
ГУР перехваты
Мобилизованных уже бросают на фронт сразу — военный РФ под Лиманом
нобелівська премія
Нобелевскую премию мира 2022 получили организации из Украины, России и Беларуси — что о них известно и какой была реакция
0:04:54
Протезирование в Украине
Лишился конечности на второй день войны. Украинец получил протез за четыре часа от американца
Больше видео
McDonald's як замовити
Читать дальше
Голодные игры за БигМак: McDonald’s открылся для посетителей — где можно посидеть и как заказать доставку

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь