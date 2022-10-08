Не переоценивай влияние генетических факторов — причины, опасность и лечение ожирения

У некоторых женщин есть навязчивое желание похудеть и они постоянно ищут в своем теле лишние килограммы. Похоже, это вопрос больше об эстетических взглядах и предпочтениях, чем о заботе о здоровье.

Но есть случаи, когда вес уже не просто избыточный, а критический. Это может свидетельствовать о нарушении работы организма и в свою очередь провоцировать другие заболевания.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Добровинская рассказала во время онлайн-марафона Города преодолевают диабет, как выявить ожирение, какие могут быть причины этой болезни, а также как ее вылечить.

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Избыточный вес VS ожирение

Ожирение — это хроническое заболевание, которое прогрессирует и требует лечения.

Ожирение оказывает негативное влияние на любую систему органов. Это не эстетическая проблема, а заболевание, — объясняет врач.

Чтобы диагностировать ожирение, медики ориентируются на индекс массы тела, измеряемый в килограммах веса, разделенных ростом в метрах в квадрате.

О чем свидетельствует индекс массы тела:

От 25 до 29,9 кг/м² — избыточный вес.

От 30 до 34,9 кг/м² — ожирение первой степени.

От 35 до 39,9 кг/м² — ожирение второй степени.

Более 40 кг/м² — ожирение третьей степени.

Добровинская отмечает, что ожирение любой степени требует обращения к диетологу, эндокринологу и при необходимости специалистам по сопутствующим заболеваниям.

Причины ожирения

Врач объясняет, что причин ожирения может быть множество: от нарушений работы щитовидной железы до синдрома поликистозных яичников.

К сожалению, исследования показывают, что женщины чаще страдают ожирением, чем мужчины. Это, в частности, связано с гормональным фоном.

Для того чтобы установить причину возникновения этого заболевания, следует обратиться к специалисту. Ведь методика обследования и лечения выбирается индивидуально для каждого пациента.

Опасность ожирения

Ожирение оказывает влияние на весь организм человека и отрицательно сказывается на общем здоровье. У женщин, страдающих этим заболеванием, могут быть следующие последствия:

проблемы с опорно-двигательной системой (остеоартриты и остеоартрозы);

сахарный диабет второго типа;

неалкогольное жировое заболевание печени;

нарушение менструального цикла (слишком сильные, нерегулярные кровотечения, выделения по несколько раз в месяц) и т.д.

Лечение ожирения

Добровинская делится алгоритмом борьбы с ожирением:

Пересмотри свой рацион и записывай все, что ешь за день. При необходимости скорректируй средний суточный калораж. Убедись, что у тебя достаточное количество физических нагрузок. Нужно выбрать вид активности, который не наращивает мышечную ткань, ведь из-за этого вес будет увеличиваться или держаться на одном показателе. Посети эндокринолога. При необходимости обратись к когнитивно-поведенческому терапевту.

Не могу похудеть: причины

Если человек не может похудеть, это не всегда означает патологию. Причины могут быть и другие:

Увеличение потребления продуктов питания из-за их доступности.

Увеличение в рационе рафинированных углеводов, сахаров, животных и растительных жиров и снижение потребления клетчатки.

Уменьшение подвижности через механизацию труда и развитие транспорта.

Уменьшение адаптивного термогенеза, то есть превращения организмом калорий в тепло. Так происходит из-за использования теплой одежды и систем отопления.

Не следует переоценивать и влияние генетических факторов. То, что вся семья имеет избыточный вес, не означает, что я не могу похудеть, — говорит врач.

Одной из причин, почему человек не может похудеть, может быть заболевание щитовидной железы. Читай, что такое гипотиреоз и как его выявить.

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