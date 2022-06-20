Сьогодні перемога України — це провал Росії та мир у світі: Макс Чмерковський відверто про війну

Хореограф, колишній Холостяк, суддя танцювальних шоу Макс Чмерковський у своєму інтерв’ю для програми Як ти? розповів про те, як на його життя вплинула війна, в який спосіб допомагає Україні та що радить емігрантам.

24 лютого, коли кожен українець відчув жах війни, Макс Чмерковський перебував у Києві — брав участь у зйомках. Хореограф зізнається, що не відчував страху за себе. Єдине, що не давало спокою — це те, що він може не побачити свою родину.

— Було прикро, що я не можу до них доїхати, що не можу пояснити своєму п’ятирічному сину, чому я не вдома, що не можу довести своїй дружині, що вчинив правильно, коли вона мене вмовляла не летіти. Про це мене просили й батьки, — поділився Чмерковський.

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Мої мама та дружина плакали. Вони дивились телевізор, бачили танки, ракети, йде війна, а я в Києві. Звісно, була напружена ситуація, поки я не повернувся.

Макс не міг сидіти склавши руки і, як багато інших українців, почав діяти. Він заснував благодійну організацію Baranova 27 (назва походить від адреси, за якою сім’я Чмерковських проживала в Одесі).

— Ми з братом і батьком зрозуміли, що гуманітарної й тактичної допомоги недостатньо. Є інші проблеми з переселенням людей — у них немає вибору. Ми вирішили зробити так, щоб вибір з’явився. Закупили в Туреччині модульні будинки, кожен з яких розрахований на чотири особи. Пріоритет — родини з дітьми.

Невдовзі такі прихистки з’являться й у Львівській області. Окрім надання тимчасового житла, Макс Чмерковський займається гуманітарною допомогою для українців.

Тим, хто був вимушений залишити Україну і почати життя за кордоном, Макс радить:

— Міграційний процес дуже складний. Всі українці, яких я знаю, бажають повернутися. Але не варто жити лише цією думкою, що ось зараз я в іншій країні, проте скоро повернусь. У першу чергу потрібно зрозуміти, як заробляти, і сфокусуватися не на масштабному “що ж мені робити”, а “що мені робити сьогодні?”, а потім — що робити завтра і наступного тижня.

Макс на власному досвіді знає, як це — переїхати до іншої країни.

— У нас не було грошей. Ми працювали безупину. Люди часто фокусуються на тому, що ось вчора у мене ще була квартира, машина та банківський рахунок, а сьогодні нічого немає.

Порівнювати сьогоднішню ситуацію з тим, що було, не треба. Життя — це не фінальний результат, а процес. Потрібно досягати цілей крок за кроком.

— Україна — вільна країна і має перемогти для того, щоб був мир у світі. І дуже хочеться, щоб війна закінчилась зараз. Сьогодні перемога України — це провал Росії. Все має завершитись розвалом незрозумілої держави, яка постійно намагається атакувати, — поділився думкою хореограф.

— Це має бути глобальним прикладом і для Китаю, і для інших країн, які вважають такі дії правильним політичним рішенням. Українці сьогодні займають вагоме історичне місце.

Ще півроку тому я мусив пояснювати людям різницю між Росією та Україною. А вже сьогодні й через сто років Україну ідентифікуватимуть всюди, — каже Макс Чмерковський.

Українців підтримують люди з усього світу, зокрема допомагають біженцям та переселенцям. Раніше ми розповідали про те, що голлівудський актор Бен Стіллер прибув до Львова, а перед тим був у Польщі та спілкувався з українськими біженцями.

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