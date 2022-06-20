Шоу-биз

Сегодня победа Украины — это провал России и мир во всем мире: Макс Чмерковский откровенно о войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июня 2022, 21:00
Максим Чмерковський про війну

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