Сегодня победа Украины — это провал России и мир во всем мире: Макс Чмерковский откровенно о войне

Хореограф, бывший Холостяк, судья танцевальных шоу Макс Чмерковский в своем интервью программе Як ти? рассказал о том, как на его жизнь повлияла война, как помогает Украине и что советует эмигрантам.

24 февраля, когда каждый украинец ощутил ужас войны, Макс Чмерковский находился в Киеве — участвовал в съемках. Хореограф признается, что не испытывал страха за себя. Единственное, что не давало покоя — это то, что он может не увидеть свою семью.

— Было досадно, что я не могу до них доехать; что не могу объяснить своему пятилетнему сыну, почему я не дома; что не могу доказать своей жене, что поступил правильно, когда она меня уговаривала не лететь. Об этом меня просили и родители, — поделился Чмерковский.

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Мои мама и жена плакали. Они смотрели телевизор, видели танки, ракеты, идет война, а я в Киеве. Конечно, была напряженная ситуация, пока я не вернулся.

Макс не мог сидеть, сложа руки, и, как многие другие украинцы, начал действовать. Он основал благотворительную организацию Baranova 27 (название происходит от адреса, по которому семья Чмерковских проживала в Одессе).

— Мы с братом и отцом поняли, что гуманитарной и тактической помощи недостаточно. Есть другие проблемы с переселением людей — у них нет выбора. Мы решили сделать так, чтобы выбор появился. Закупили в Турции модульные дома, каждый из которых рассчитан на четыре человека. Приоритет — семьи с детьми.

А скоро такие убежища появятся и во Львовской области. Кроме предоставления временного жилья, Макс Чмерковский занимается гуманитарной помощью для украинцев.

Тем, кто был вынужден покинуть Украину и начать жизнь за границей, Макс советует:

— Миграционный процесс очень сложный. Все украинцы, которых я знаю, хотят вернуться. Но не стоит жить только этим мнением, что вот сейчас я в другой стране, но скоро вернусь. В первую очередь, нужно понять, как зарабатывать, и сфокусироваться не на масштабном “что мне делать”, а “что мне делать сегодня?”, а потом — что делать завтра и на следующей неделе.

Макс на собственном опыте знает, как это переехать в другую страну:

— У нас не было денег. Мы работали без остановки. Люди часто фокусируются на том, что вчера у меня еще была квартира, машина и банковский счет, а сегодня ничего нет.

Сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было, не нужно. Жизнь — это не финальный результат, а процесс. Нужно добиваться целей шаг за шагом.

— Украина свободная страна и должна победить для того, чтобы был мир в мире. И очень хочется, чтобы война закончилась сейчас. Сегодня победа Украины — это провал России. Все должно завершиться развалом непонятного государства, постоянно пытающегося атаковать, — поделился мнением хореограф.

— Это должно быть глобальным примером и для Китая, и для других стран, считающих такие действия верным политическим решением. Украинцы сегодня занимают значимое историческое место.

Еще полгода назад мне пришлось объяснять людям разницу между Россией и Украиной. А уже сегодня и через сто лет Украину будут идентифицировать повсюду, — говорит Макс Чмерковский.

Украинцев поддерживают люди со всего мира, в частности, они помогают беженцам и переселенцам. Ранее мы рассказывали о том, что голливудский актер Бен Стиллер прибыл во Львов, а также был в Польше и общался с украинскими беженцами.

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