Танцівник Макс Чмерковський долучився до зведення модульного містечка на Львівщині

З окремими санвузлами, кухнею та навіть телевізором і кондиціонером — таке модульне містечко для переселенців звели на Львівщині. Тут вже відкрили перший квартал і поселили людей з Донецької та Луганської областей, які поки не можуть повернутися додому.

Містечко спорудили на кошти благодійників. Зокрема — знаного в Україні танцівника зі Сполучених Штатів Максима Чмерковського.

Він заснував фонд Баранова 27, названий на честь вулиці в Одесі, де жила його сім’я.

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Сам Чмерковський каже, що цей фонд почався з гуманітарної допомоги і вже зібрав 200 тонн необхідних речей і товарів.

Більше про волонтерство Макса Чмерковського читай в ексклюзивному інтерв’ю Вікнам:

А якщо тебе цікавить, що є в модульних містечках, мерщій переходь за посиланням. Раніше ми писали про умови у модульних містечках для переселенців та враження їхніх мешканців.