Люди

Танцівник Макс Чмерковський долучився до зведення модульного містечка на Львівщині

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 16 Червня 2022, 11:30

Більше відео
0:02:43
Лікарні Дніпропетровщини отримали сучасне обладнання
Важлива кожна хвилина! Як сучасне обладнання допомагає лікарям Дніпропетровщини рятувати життя
0:06:06
Вручення повісток на пляжах Одеси чи законно це
Відпочив на пляжі — тримай повістку. Як на Одещині карають порушників і чим небезпечні узбережжя
0:04:53
Як працюють вибухотехніки під час війни
Від Точки-У до Смерчів: як вибухотехніки щодня ліквідовують до 600 кг ворожих снарядів
0:10:50
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Виривали маленьких українців із лап смерті: як лікарі рятували життя малюків під обстрілами
Дивитись більше

Останні відео
0:03:54
Чмерковський

Танцівник Макс Чмерковський долучився до зведення модульного містечка на Львівщині
Підсумки Рамштайн-3
Рамштайн-3 показав єдність НАТО: результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі
0:08:58
Ольга Решетилова
Цивільними поповнюють свій обмінний фонд! Решетилова про реальну кількість полонених у Росії
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 червня
0:03:21
Перехоплені розмови російських військових
Бояться ЗСУ, як чорта, та не хочуть повертатися воювати в Україну. Нові перехоплені розмови окупантів
0:02:58
Польова кухня українських військових на передовій
Війна війною, а обід — за розкладом. Кухарі показали, чи справді українські військові голодують на передовій
0:04:03
Ризик поширення холери в Україні - міф чи правда
Холера вже в Києві? Спростовуємо російські міфи та пояснюємо справжні ризики 
0:05:39
Жінка на війні
Шукаєш зниклих родичів? Ганна Маляр розповіла, куди варто звертатись, та яка зараз ситуація на Сході
0:02:56
Третє засідання Рамштайн - військова допомога Україні
Третя зустріч у форматі Рамштайн та військова виставка у Франції — чи чекати Україні нового озброєння
0:03:23
Переселенці швачки
Працюють, не відчуваючи втоми: як швейний цех переселенців з Краматорська допомагає ЗСУ
Більше відео
Підсумки Рамштайн-3
Читати далі
Рамштайн-3 показав єдність НАТО: результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь