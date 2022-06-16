Танцор Максим Чмерковский присоединился к возведению модульного городка во Львовской области

С отдельными санузлами, кухней и даже телевизором и кондиционером — такой модульный городок для переселенцев построили во Львовской области. Здесь уже открыли первый квартал и заселили людей из Донецкой и Луганской областей, которые пока не могут вернуться домой.

Городок построили на средства благотворителей. В частности, известного в Украине танцора из Соединенных Штатов Максима Чмерковского.

Он основал фонд Баранова 27, названный в честь улицы в Одессе, где жила его семья.

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Сам Чмерковский говорит, что этот фонд сперва занимался гуманитарной помощью и уже собрал 200 тонн необходимых вещей и товаров.

Больше о волонтерстве Макса Чмерковского читай в эксклюзивном интервью для Вікон:

А если тебя интересует, что есть в модульных городках, скорее переходи по ссылке. Ранее мы писали про условия в модульных городках для переселенцев и впечатления их жителей.