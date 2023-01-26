Маскировать усталость, но не отвлекать от главного: правила делового макияжа по следам форума в Давосе

Макияж — это искусство, которое может подчеркнуть красоту, создать настроение образа, убрать усталость или маленькие недостатки кожи.

Однако иногда модные тренды и яркие техники в макияже могут оказаться неуместными, испортить целостность образа и отвлечь от главного. Поэтому периодически нужно просто следовать традиционным, сдержанным правилам.

Таким исключением является деловой макияж, который применяют для бизнес-форумов, встреч, мероприятий, переговоров — там, где твои мысли должны быть заметнее цвета помады.

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Главные правила бизнес-макияжа рассказала визажистка Марта Скальская, которая только что вернулась из форума в Давосе

Общие правила бизнес-макияжа

В деловом макияже тренды не приходят каждый сезон. Это, отмечает Марта, в основном классическая история со своими постоянными правилами и канонами.

В большинстве случаев это базовый лаконичный и аккуратный макияж. В нем не принято применять разнообразие цветов, яркие акценты и художественные техники. Эти прелести лучше оставить для праздничных образов.

Такие правила бизнес-макияжа оправданы, ведь, появившись в ярком образе на мероприятии, человек рискует быть воспринятым несерьезно. Хотя это и привлечет всеобщее внимание к внешности, однако отвлечет от главного месседжа.

Следовательно, единственное, что должно быть заметно в деловом макияже — это его незаметность, — считает эксперт.

Макияж, конечно, может просто отсутствовать, но идеальный вариант, когда он удачно маскирует следы усталости и подчеркивает красоту, не забирая на себя все внимание.

Исключения из общего правила бизнес-макияжа могут быть только для женщин, которые ежедневно носят яркий макияж, и это является частью их образа и личности.

Если окружение привыкло к образу, странно будет его менять для выступления. Ведь всегда важно оставаться собой! Это важнее любых правил макияжа.

От консилера к помаде: что использовать

Главная задача макияжа перед важными деловыми событиями — убрать усталость и недостатки, дополнить образ и подчеркнуть красоту. В последнем главное не переусердствовать.

Визажист Марта Скальская поделилась несколькими собственными правилами такого макияжа и тем, какую косметику лучше всего применять.

Всегда лучше сделать легкий макияж, который можно поправить за несколько часов, чем делать стойкий сценический, — отмечает Марта.

Еще одно общее правило — ко всем косметическим средствам следует выбирать цвета, что подходят к оттенку кожи и имеют естественный вид.

База

Визажист следует правилу: тонировать кожу в зависимости от ее состояния. Если она выглядит хорошо, то можно использовать только консилер под глаза и по центру лица.

Что касается поиска идеального консилера, то это путь всей жизни даже для профессиональных визажистов, шутит Марта. Поэтому следует заранее подобрать несколько, которые можно чередовать или соединять в зависимости от проблемы:

если беспокоят морщины, выбирай средство для увлажнения и сияния;

если замечаешь темные круги под глазами, отдавай предпочтение плотной консистенции с хорошим покрытием.

Также известно, что консилер может не ложиться равномерно, из-за чего общий вид портится. Чтобы не допустить этого, фиксируй его специальной влажной пудрой под глаза.

Хайлайтер и румяна

Наносить много хайлайтера на бизнес-встрече визажист не рекомендует. Ведь блеск кожи может наталкивать на мысль, что человек вспотел от волнения.

Так же переизбыток румян может создать лишнюю иллюзию волнения, поэтому следует хорошо подобрать их цвет. Он должен совпадать с естественным оттенком или быть лишь немного выразительнее.

Однако Марта все же не избегает румян, а использует, чтобы придать образу свежести, и расставляет акценты в макияже, к которым привык человек.

Губы

Их можно подчеркнуть карандашом. Его цвет тоже следует подбирать по правилу румян: чтобы он совпадал с цветом губ либо был немного выразительнее.

Глаза

Из личного опыта Марта знает, что многим бизнес-встречам предшествует череда бессонных ночей. А когда речь идет о Международном экономическом форуме в Давосе, полноценный сон — это роскошь.

Поскольку красные глаза не спасет ни одна косметика, следует всегда иметь капли, чтобы сделать взгляд свежим и сияющим.

Что касается самого макияжа глаз, то идеальной будет стрелочка по линии ресниц, которая придаст взгляду выразительность, но останется незаметной.

Использовать следует коричневый, графит, черный, серый цвета. Они помогут сделать взгляд более выразительным, особенно если дополнить их тушью в тон. Цветные карандаши лучше приберечь для других мер.

Если для образа нужны тени, то палитру следует выбрать в монохромах и ограничиться матовым или сатиновым покрытием без блесток.

Есть один прием, который делает взгляд выразительным: окрас темным карандашом-кайялом слизистой глаз, — делится визажист. Однако он подходит только женщинам с темными глазами и смуглой кожей.

У женщин европейского и славянского типа этот прием лишь подчеркнет усталость и уменьшит глаза. Поэтому светлокожим и светлоглазым девушкам следует прорисовывать слизистую бежевым карандашом.

Один яркий акцент: что нужно знать

При условии, что мероприятие содержит неформальную часть: коктейльную вечеринку, ужин и т.д., можно добавить яркий акцент, который поможет выразить индивидуальность и запомниться.

Но всегда есть исключения из правил, макияжем можно транслировать несколько иное. Ведь среди множества женщин со всего мира важно нести определенное послание обществу.

Иногда в деловом макияже можно сделать небольшой этнический или национальный акцент. Такая демонстрация самоидентификации всегда вызывает уважение и любопытство.

Подобные акценты уже давно активно используются. Гости Международного экономического форума в Давосе 2023 — не исключение.

Марта заметила, что женщины с Востока, которые носят хиджаб, традиционно делают макияж в стиле smokey, представительницы Индии рисуют бинди — точку на лбу.

Сама же Марта, посещая подобные мероприятия, носит в волосах желто-голубой бант. Такой аксессуар собирает всегда множество комплиментов и придает ей уверенность.

Макияж только подчеркивает и дополняет общий стиль. Если ты до сих пор сомневаешься, стоит ли поменять гардероб, когда чувствуешь внутренние изменения, то читай наш материал. Мы рассказали, как стиль может изменить жизнь.

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