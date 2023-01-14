Самолечение, выход из зоны комфорта и уверенность в себе — как стиль может изменить твою жизнь

Мы постоянно носим одежду, но очень редко задумываемся над тем, что она на самом деле означает. Ведь это также отражение нашего внутреннего состояния, уверенности в себе или комплексов, а также нашего окружения, целей и желаний.

Известная украинская стилистка и фэшн-блогер Маргарита Мурадова считает, что одежда — это еще и хороший способ лечить себя психологически и эмоционально.

Она рассказала Анне Олицкой в программе Без комплексов, как стиль может изменить жизнь человека.

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Мурадова рассказала историю своей клиентки plus-size, которая благодаря изменению стиля избавилась от депрессии и психологических проблем.

Обретение уверенности в своем внешнем виде дало женщине толчок восстановить и эмоциональное состояние.

Одежда — очень классный инструмент. Мне кажется, что его немного обесценивают в обществе до сих пор… А на самом деле одежда может дать человеку вдохновение, уверенность в себе. И здесь вообще никогда дело не в весе.

Вес — не помеха, чтобы классно одеваться. Вопрос только в том, как ты распределяешь пропорции в фигуре, — отмечает стилистка.

Это касается и мужчин. По словам Мурадовой, они часто приходят к стилистам не сами, а под влиянием своих жен или партнеров. И сначала чувствуют себя неловко в магазине, сомневаясь в целесообразности смены стиля.

Но впоследствии они раскрываются и соглашаются на эксперименты. Это расширяет границы зоны комфорта человека в том, что можно носить, а что — нет. В конце концов, это имеет свое отражение на всех сферах жизни.

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