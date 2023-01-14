Самолікування, вихід із зони комфорту та впевненість у собі — як стиль може змінити твоє життя

Ми постійно носимо одяг, але дуже рідко задумуємось над тим, що він насправді означає. Адже це також відображення нашого внутрішнього стану, впевненості в собі або комплексів, а ще нашого оточення, цілей та мрій.

Відома українська стилістка та фешн-блогерка Маргарита Мурадова вважає, що одяг — це ще й гарний спосіб лікувати себе психологічно та емоційно.

Вона розповіла Анні Олицькій у програмі Без комплексів, як стиль може змінити життя людини.

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Важливість стилю в житті людини

Мурадова розповіла історію своєї клієнтки plus-size, яка завдяки зміні стилю позбулась від депресії та психологічних проблем.

Отримання впевненості у своєму зовнішньому вигляді дало жінці поштовх відновити й емоційний стан.

Одяг — дуже класний інструмент. Мені здається, що його трошки знецінюють у суспільстві досі… А насправді одяг може дати людині натхнення, впевненість у собі. І тут взагалі ніколи справа не у вазі.

Вага не є перешкодою, щоб класно вдягатись. Питання лише в тому, як ти розподіляєш пропорції у фігурі, — зазначає стилістка.

Це стосується і чоловіків. За словами Мурадової, вони часто приходять до стилістів не самі, а під впливом своїх дружин або партнерів. І спершу почуваються ніяково в магазині, сумніваючись у доцільності зміни стилю.

Але згодом і вони розкриваються та погоджуються на експерименти. Це розширює межі зони комфорту людини в тому, що можна носити, а що — ні. Зрештою це має своє відображення на всіх сферах життя.

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