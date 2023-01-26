Маскувати втому, але не забирати увагу від головного: правила ділового макіяжу за слідами форуму в Давосі

Макіяж — це мистецтво, яке може підкреслити вроду, створити настрій образу, прибрати втому чи маленькі недоліки шкіри.

Однак інколи модні тренди та яскраві техніки в макіяжі можуть бути недоречними, псувати цілісність образу та відволікати від головного. Тож часом треба просто дотримуватися традиційних, стриманих правил.

Таким винятком є діловий макіяж, який застосовують для бізнес-форумів, зустрічей, заходів, переговорів — там, де твої думки мають бути помітніші за колір помади.

Зараз також дивляться

Про головні правила бізнес-макіяжу розповіла візажистка Марта Скальська, яка щойно повернулася з форуму в Давосі.

Загальні правила бізнес-макіяжу

У діловому макіяжі тренди не приходять щосезону. Це, зазначає Марта, здебільшого класична історія зі своїми досить сталими правилами та канонами.

Здебільшого це базовий лаконічний та акуратний мейкап. В ньому не заведено застосовувати розмаїття кольорів, яскраві акценти та художні техніки. Ці принади краще лишити для святкових образів.

Такі правила бізнес-макіяжу є виправданими, адже, з’явившись у яскравому образі на заході, людина ризикує бути сприйнятою несерйозно. Хоч це і приверне загальну увагу до зовнішності, однак відверне від головного меседжу.

Відтак єдине, що має бути помітним у діловому макіяжі — це його непомітність, — вважає експертка

Макіяж, звісно, може бути просто відсутнім, та ідеальний варіант, коли він вдало маскує сліди втоми та підкреслює вроду, не забираючи на себе всю увагу.

Винятки з загальних правил бізнес-макіяжу можуть бути лише для тих жінок, які щодня носять яскравий макіяж, і він є частиною їхнього образу та особистості.

Якщо оточення звикло до образу, дивно буде його змінювати для виступу. Адже завжди важливо залишатися собою! Це важливіше за будь-які правила макіяжу.

Від консилера до помади: що використовувати

Головне завдання макіяжу перед важливими діловими подіями — прибрати втому та недоліки, доповнити образ та підкреслити красу. В останньому головне не перестаратися.

Візажистка Марта Скальська поділилася кількома власними правилами бізнес-макіяжу та тим, яку косметику краще застосовувати.

Завжди ліпше зробити легкий макіяж, який можна поправити за декілька годин, ніж робити стійкий сценічний, — ствердила Марта

Ще одне загальне правило — до усіх косметичних засобів слід обирати кольори, які пасують до відтінку шкіри та мають природний вигляд.

База

Візажистка дотримується правила: тонувати шкіру залежно від її стану. Якщо вона має гарний вигляд, то можна застосувати лише консилер під очі та по центру обличчя.

Щодо пошуку ідеального консилера, то це шлях всього життя навіть для професійних візажистів, жартує Марта. Тому слід заздалегідь підібрати декілька консилерів, які можна чергувати або поєднувати залежно від проблеми:

якщо турбують зморшки, обирай засіб для зволоження та сяяння; якщо помічаєш темні кола під очима, віддавай перевагу щільній консистенції з гарним покриттям.

Також відомо, що консилер може не лягати рівномірно, через що загальний вигляд псуватиметься. Щоб не допустити цього, фіксуй його спеціальною вологою пудрою під очі.

Хайлайтер та рум’яна

Наносити багато хайлайтера на бізнес-зустрічі візажистка не рекомендує. Адже блиск шкіри може наштовхувати на думку, що людина спітніла від хвилювання.

Так само надлишок рум’ян може створити зайву ілюзію хвилювання, тому слід гарно підібрати їх колір. Він має збігатися з природнім відтінком або бути лише трохи виразнішим.

Однак візажистка все ж не уникає рум’ян, а використовує, щоб додати образу свіжості, та розставляє ті акценти в макіяжі, до яких звикла людина.

Вуста

Їх можна підкреслити олівцем, колір якого слід підбирати за правилом рум’ян: щоб він збігався з кольором губ або був трохи виразнішим.

Очі

З особистого досвіду Марта знає, що багатьом бізнес-зустрічам передує низка безсонних ночей. А коли йдеться про Міжнародний економічний форум в Давосі, повноцінний сон — це взагалі розкіш.

Оскільки червоні очі не врятує жодна косметика, варто завжди мати краплі для очей, щоб зробити погляд свіжим та сяйливим.

Що стосується самого макіяжу очей, то ідеальною буде стрілочка по лінії росту вій, яка надасть погляду виразності, але залишиться непомітною.

Використовувати слід коричневий, графіт, чорний, сірий кольори. Вони допоможуть зробити погляд виразнішим, особливо якщо доповнити їх тушшю в тон. Кольорові ж олівці краще приберегти для інших заходів.

Якщо для образу потрібні тіні, то палітру слід обрати в монохромах та обмежитися матовим або сатиновим покриттям, без блискіток.

Є один прийом, який робить погляд виразним: це фарбування темним олівцем-кайялом слизової оболонки очей, — ділиться візажистка. Однак він пасує лише жінкам з темними очима та смаглявою шкірою.

У жінок європейського та слов’янського типу цей прийом лише підкреслить втому та зменшить очі. Тому світлошкірим та світлооким дівчатам варто промальовувати слизову бежевим олівцем.

Один яскравий акцент: що слід знати

За умови, що захід містить неформальну частину: коктейльну вечірку, вечерю тощо, можна додати один яскравий акцент, який допоможе виразити індивідуальність та запам’ятатись.

Та завжди є винятки з правил, макіяжем можна транслювати дещо інше. Адже серед величезної кількості жінок з усього світу важливо нести певне послання суспільству.

Інколи в макіяжі можна зробити невеликий етнічний чи національний акцент. Така демонстрація самоідентифікації завжди викликає повагу та цікавість.

Такі акценти вже давно активно використовують. Гості Міжнародного економічного форуму в Давосі 2023 — не виняток.

Марта помітила, що жінки зі Сходу, які носять хіджаб, традиційно роблять макіяж у стилі smokey, представниці Індії малюють бінді — крапку на лобі тощо.

Сама ж Марта, відвідуючи подібні заходи, носить у волоссі жовто-блакитний бант. Такий аксесуар збирає завжди безліч компліментів та додає їй впевненості.

Макіяж лише підкреслює та доповнює загальний стиль. Якщо ж ти досі сумніваєшся, чи варто поміняти гардероб, коли відчуваєш внутрішні зміни, то читай наш матеріал. Ми розповіли, як стиль може змінити життя.

Не пропускай найцікавіше підписуйся на наш Telegram-канал.