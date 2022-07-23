“Як мені оновити SPF так, щоб не зіпсувати макіяж?”

Щоб шкіра лишалася здоровою, недостатньо простого вмивання, потрібен ретельний догляд.

Про негативний вплив сонячного проміння на шкіру відомо всім. А оскільки від нього нікуди не заховатися, то варто використовувати сонцезахисний крем з відповідним індексом інтенсивності.

Якщо це знає переважна більшість, то те, що SPF треба поновлювати кожні дві години, незалежно від його індексу і формату, відомо не всім.

Виникає логічне питання: як це зробити, щоб не зіпсувати макіяж? Про це розповіла дерматологиня Катерина Мельник.

Тональний з SPF

У сфері індустрії краси придумали багато цікавинок, однак не завжди дієвих. Йдеться про тональний крем з SPF.

Якщо ти його нанесла, то це не означає, що за дві годити дія захисту від сонячних променів не скінчиться.

Особливо, якщо ти перебуваєш на вулиці, працюєш біля вікна, їдеш у машині або ж мала контакт із водою чи інтенсивне потовиділення — треба повторно наносити SPF.

Читати на тему Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем Як правильно обрати SPF і чому він треба не лише на пляжі.

Поновлення захисту: різні формати

Як же наносити повторно захист від сонячних променів, якщо в мене ідеальний макіяж і я не хочу псувати його білими плямами, що лишаються після крему?

Все просто! Треба обрати той вид SPF-захисту, який буде не менш ефективним, але ніяк не зашкодить макіяжу.

Саме так, сонцезахисними можуть бути не тільки креми. Окрім них є:

пудра;

кушон;

стік;

спрей — перед застосуванням збовтай флакон, розпороши на відстані 30 см від шкіри.

Серед продукції різних косметичних брендів є чимало альтернативних варіантів, які не лишають слідів на макіяжі.

Щоб обрати той, який підійде твоєму типу шкіри та матиме хороший склад, порадься зі своїм косметологом.

А після довгого й насиченого літнього дня не забудь приділити собі час увечері, щоб очистити шкіру від пилу, бруду та косметичних засобів.

Про те, як виглядає правильний та якісний щоденний догляд за шкірою, ексклюзивно розповіла косметологиня.

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