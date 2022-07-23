Поради

“Як мені оновити SPF так, щоб не зіпсувати макіяж?”

Відповідає
Катерина Мельник
Катерина Мельник

Лікар-дерматовенеролог, трихолог

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 23 Липня 2022, 08:00
оновити SPF без шкоди для макіяжу
Фото: Unsplash

Поради

“Як мені оновити SPF так, щоб не зіпсувати макіяж?”
Відповідає
Катерина Мельник
Катерина Мельник
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