“Как мне обновить SPF так, чтобы не испортить макияж?”

Чтобы кожа оставалась здоровой, недостаточно простого умывания, необходим тщательный уход.

О негативном влиянии солнечных лучей на кожу известно всем. А поскольку от него никуда не спрятаться, нужно использовать солнцезащитный крем с соответствующим индексом интенсивности.

Если это знает подавляющее большинство, то о том, что SPF нужно обновлять каждые два часа, независимо от его индекса и формата, известно не всем.

Возникает логический вопрос: как это сделать, чтобы не испортить макияж? Об этом рассказала дерматолог Екатерина Мельник.

Тональный с SPF: в чем подвох

В сфере индустрии красоты придумали много интересного, но не всегда действенного. Речь идет о тональном креме с SPF.

Если ты его нанесла, то это не значит, что через два часа действие защиты от солнечных лучей не закончится.

Особенно, если ты находишься на улице, работаешь возле окна, едешь в машине или имела контакт с водой или интенсивное потоотделение — нужно повторно наносить SPF.

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Обновление защиты: разные форматы

Как же наносить повторно защиту от солнечных лучей, если у меня идеальный макияж и я не хочу портить его белыми пятнами, которые остаются после крема?

Все просто! Нужно выбрать тот вид SPF-защиты, который будет не менее эффективным, но никак не помешает макияжу.

Солнцезащитными могут быть не только кремы. Существует еще:

пудра;

кушон;

сток;

спрей — перед применением взболтай флакон, нанеси на расстоянии 30 см от кожи.

Среди продукции разных косметических брендов есть достаточное количество альтернативных вариантов, не оставляющих следов на макияже.

Чтобы выбрать тот, который подойдет твоему типу кожи и будет иметь хороший состав, посоветуйся со своим косметологом.

А после долгого и насыщенного летнего дня не забудь уделить себе время вечером, чтобы очистить кожу от пыли, грязи и косметических средств.

О том, как выглядит правильный и качественный ежедневный уход за кожей, эксклюзивно рассказала косметолог.

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