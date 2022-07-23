Советы

“Как мне обновить SPF так, чтобы не испортить макияж?”

Отвечает
Катерина Мельник
Катерина Мельник

Врач-дерматовенеролог, трихолог

Вероника Кононенко, практикантка сайта 23 июля 2022, 08:00
оновити SPF без шкоди для макіяжу
Фото: Unsplash

Советы

“Как мне обновить SPF так, чтобы не испортить макияж?”
Отвечает
Катерина Мельник
Катерина Мельник
Врач-дерматовенеролог, трихолог

“Вернулись домой, но не узнаем родную страну. Как адаптироваться к новой жизни в постоянном стрессе?”
Отвечает
Марія Яцухненко
Мария Яцухненко
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

“Потерял паспорт, но нуждаюсь в помощи. Как получить социальные выплаты переселенцам без паспорта?”
Отвечает
Павло Козирєв
Павел Козырев
Уполномоченный по внутренне перемещенным лицам, заместитель министра реинтеграции

“Как пить и не пьянеть? Поможет ли масло и черный уголь?”
Отвечает
Євген Скрипник
Евгений Скрипник
Врач-нарколог, психиатр высшей категории, невролог

“Хочу перейти на веганское питание, но не знаю, как правильно организовать рацион. Что посоветуете?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”
Отвечает
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психолог
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Читать дальше
Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации
боїться йти на фронт
Читать дальше
Парень убегает от повестки. Нормально ли это и как не потерять уважение?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь