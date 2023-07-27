Полезная подсказка для медиков: Фармак представил медицинскую базу знаний

Из-за полномасштабного вторжения многие из нас переехали из Украины за границу, столкнулись с новыми для себя правилами и даже методами жизни. Оказавшись вдали от родного дома, все мы нуждаемся в правильном совете и профессиональной помощи.

Остро вопрос образования и самосовершенствования стоит именно перед работниками медицинской сферы. И иногда медработники также нуждаются в одной системе, где будут собраны ответы на частые вопросы.

На помощь придет информационная медицинская база знаний medhubfarmak.com. Что это за сайт, как им пользоваться и кому пригодится — рассказываем в нашем материале.

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Медицинская база знаний от Фармак

Сайт создан по инициативе и по заказу АО Фармак. МедХаб не только помогает работникам медицинской сферы, но и информирует обычных пациентов.

Чтобы прочитать или изучить то, что интересует тебя, достаточно отфильтровать статьи по категории Для кого: пациент, врач или фармацевт.

Как пользоваться медицинской базой знаний

Ресурс предназначен для облегчения жизни врачей и фармацевтов. Сайт предлагает искать информацию по категориям и фильтрам.

Например, можно найти полезные материалы и рекомендации по лекарству при той или иной болезни по 13 направлениям. Среди них: аллергология, инфекционные болезни, кардиология, неврология, терапия, фармацевтика и другое.

Также сайт предлагает искать необходимую информацию за названием заболевания.

Медицинская база знаний собрала описание и состав всех препаратов производства Фармак. Для того чтобы найти лекарства, достаточно среди категорий выбрать раздел Продукты Фармак и искать необходимый препарат.

Кроме статей, на сайте доступны материалы для загрузки, квизы для проверки знаний и видео в соответствующих категориях.

Углубить свои знания можно на образовательных курсах, которые также доступны на сайте MEDHUBFarmak.com.

Администрация сайта прилагает все усилия, чтобы информация, представленная на веб-сайте, была точной и актуальной.

Если тебе интересно, каким европейским лекарством можно заменить украинские медикаменты, тогда читай наш другой материал на эту тему.

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