Красота глазами украинцев: спецпроект Вікон с отечественными звездами

Красота — это нечто особенное для каждого из нас. Невозможно найти единоверное определение этого понятия, но во Всемирный день красоты мы решили понять, что же такое красота для нашей нации.

На вопросы ответили известные украинцы, а мы делимся их ответами и поздравляем тебя со Всемирным днем ​​красоты!

Когда празднуют День красоты?

Всемирный день красоты принято праздновать 9 сентября. Инициатива проведения такого праздника исходила от членов Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО. До сих пор эта организация остается наиболее авторитетной в мире косметологии.

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Поэтому с 1995 года 9 сентября весь мир приносит честь всему, что является проявлением красивого для человечества.

В этом году праздник красоты для украинцев — особенный, потому что само значение ощущения красоты приобрело новые краски. Для кого-то красота — это чистое небо без тревожных сирен. Кто-то видит красоту в борьбе на фронте, а кто-то прилагает все усилия, чтобы придать красоту украинскому слову и искусству.

Редакция Вікна-новини пообщалась с известными украинцами и собрала их комментарии о значении красоты для них. Вместе мы поздравляем тебя со Всемирным днем ​​красоты: присылай открытки своим близким и чувствуй красоту в себе и вокруг!

Что такое красота?

Украинская актриса, режиссер и телеведущая Наталья Денисенко

— Красота для меня — это внутренний свет, который мы не можем заметить невооруженным глазом. Всем нам известно: красивые женщины не всегда вызывают восхищение в окружении.

Так что красота — это об озарении счастья, доброте изнутри. Когда человек красив внутренне, его внешняя красота становится более заметной для мира внешнего.

Украинская певица и композитор Tayanna

— Вы пробовали смотреть на вещи мрачными, а потом с улыбкой? Огромная разница. Попытайтесь посмотреть на человека просто, а потом с улыбкой: найти в нем что-то красивое и хорошее. Это касается всего.

Я считаю, что красота начинается с души и эмоционального состояния. Если человек травмирован, внутри него только злость и вина, о какой красоте может идти речь? Такой человек на весь мир смотрит сквозь боль и слезы.

Сначала нужно позаботиться о внутренней красоте, а потом все станет красивым вокруг, потому что вы излучаете красоту.

Стереотипное представление о красоте

Украинская певица, репер Alyona Alyona

— Для меня стереотипное представление красоты — это мнение, что красота определяется только какими-то внешними показателями. На самом деле красота человека глубоко внутри — его внутреннее состояние очень часто отражается извне без каких-либо украшений.

Независимо от того, в какой он одежде, есть ли у него мейкап или нет, причесаны ли у него волосы в какую-то стильную прическу или просто обычные распущенные.

— Это важно осознать каждому человеку, и мне жаль, что этот стереотип глубоко укоренился. Люди часто воспринимают друг друга только по внешнему виду, независимо от того, как они расценивают этого человека в своей жизни: это сотрудник или компаньон, партнер это по жизни или любимый человек.

Для меня красота — это умение человека быть в гармонии с собой и демонстрация этого извне. Говоря, например, о TikTok, где сейчас очень многие украинские люди просто начали снимать видео. Мне нравятся люди, которые в гармонии живут в городах, селах, в квартирах, домах, за границей, в Украине и несут себя, как лодка по реке.

Они разные: у кого-то уже есть операционные вмешательства в свое тело или лицо, чье-то тело целомудренное и девственное, но все они счастливы. И когда люди транслируют счастье, они красивы. Их глаза блестят, к ним хочется тянуться.

Украинский певец, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя

— Не буду оригинальным, если скажу, что красота — категория относительная и достаточно субъективная. Совместное одинаковое понимание и восприятие красоты позволяет людям строить отношения.

Стереотипы красоты диктует общество, в котором растет отдельный индивид, и порой они кардинально различаются в зависимости от географии и возрастной группы.

На разных этапах жизни, очевидно, внутри каждого происходит переоценка в понимании красоты, особенно в отношении других людей. Где-то в приоритет выходит внешняя красота, где-то — внутренняя.

— Я за баланс. Поскольку из собственного жизненного опыта знаю, что строить отношения без симпатии и страсти, а только на внутренней красоте нереально, так же и наоборот. Люди должны быть взаимно красивы друг для друга во всех аспектах.

В чем красота украинцев?

Украинская певица, политик Злата Огневич

Прежде всего, истинная красота — это не об изысканных обложках, а о поступках. Прекрасное транслируется во внешний мир, берет свои истоки внутри каждого из нас.

Сейчас время героев, несокрушимости душ и веры. Горжусь своими земляками, их мужеством и преданностью. За такими украинцами хочется идти, им следует подражать. Благодаря таким людям у меня не опускаются руки.

— Война стала штормом, сносящим все вязкое, она обнажает подлинность.

Украинская певица и телеведущая Michelle Andrade

— То, во что мы вкладываем любовь и внимание, — это красота. Это все, с чем мы взаимодействуем. Но она не только в вещах. Красота сначала должна родиться в том, кто созерцает эти вещи.

Если красота есть внутри, ты можешь увидеть ее там, где даже не ожидал. Я вижу красоту в обычном диване, полевом цветке или картине в музее. И это все меня все равно наполняет. Ибо красота — в глазах смотрящего.

Красота Украины — в сильных и независимых людях, которые изо всех сил стремятся жить и любить.

Как война изменила представления о красоте?

Украинская певица, общественный деятель, видеоблогер Jerry Heil

— Война очистила рецепторы, отвечающие за чувство прекрасного. Теперь я вижу его повсюду и во всем, стараюсь прожить каждую секунду и за каждую секунду благодарить.

Отвечая, даже забыла, что есть еще внешняя красота, которая когда-то была важной.

Теперь хожу по полгода в одной и той же одежде, не крашусь совсем ни на концерты, ни в жизни. Лишь стрелки по настроению иногда, потому что это всегда было моей фишкой. Красота — в природе. И в мирном мире.

Мотивирующие картинки — специально для тебя













Скачать картинки ты сможешь по ссылке. Пусть красота окружает тебя повсюду!

Чтобы провести этот день во вдохновенном настроении, рекомендуем найти несколько красивых украинских песен. Мы уже собирали такой плейлист специально для тебя.

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