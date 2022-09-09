Краса очима українців: спецпроект Вікон з вітчизняними зірками

Краса — це щось особливе для кожного з нас. Неможливо знайти єдине визначення для цього поняття, але у Всесвітній день краси ми спробували зрозуміти, що ж таке краса для нашої нації.

На запитання відповіли відомі українці, а ми ділимося їхніми відповідями та вітаємо тебе з Всесвітнім днем краси!

Коли святкують День краси?

Всесвітній день краси заведено святкувати 9 вересня. Ініціатива запровадити таке свято була від членів Міжнародного комітету естетики та косметології СІДЕСКО. До сьогодні ця організація залишається найбільш авторитетною у світі косметології.

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Тож з 1995 року 9 вересня ввесь світ вшановує все, що є проявом красивого для людства.

Цьогоріч свято краси для українців — особливе, бо саме відчуття краси набуло нових барв. Для когось краса — це чиста блакить без тривожних сирен. Хтось бачить красу у боротьбі на фронті, а хтось докладає всіх зусиль, щоб надати краси українському слову й мистецтву.

Редакція Вікна-новини поспілкувалася з відомими українцями й зібрала їхні коментарі, що для них означає краса. Разом ми вітаємо й тебе з Всесвітнім днем краси: надсилай листівки своїм близьким та відчувай красу в собі та навколо!

Що таке краса?

Українська акторка, режисерка та телеведуча Наталка Денисенко

— Краса для мене — це внутрішнє світло, яке ми не можемо помітити неозброєним оком. Усім нам відомо: красиві жінки не завжди викликають захоплення оточення.

Тож краса — це про осяяння щастя, доброти зсередини. Коли людина красива внутрішньо, її зовнішня краса стає більш помітною для світу зовнішнього.

Українська співачка та композиторка Tayanna

— Ви пробували дивитись на речі похмурими, а потім — з посмішкою? Величезна різниця. Спробуйте подивитись на людину просто, а потім з посмішкою: знайти в ній щось красиве і хороше. Це стосується всього.

Я вважаю, що краса починається з душі та емоційного стану. Якщо людина травмована, всередині неї точаться бої з образ та вини, то про яку красу може йтися? Така людина на весь світ дивиться крізь біль та сльози.

Спочатку треба потурбуватись про внутрішню красу, а згодом усе стане красивим навколо, бо ви випромінюєте красу.

Стереотипне уявлення краси

Українська співачка, реперка Alyona Alyona

— Для мене стереотипне уявлення краси — це та думка, що краса визначається тільки якимись зовнішніми показниками. Насправді краса людини глибоко всередині — її внутрішній стан дуже часто відбивається ззовні без будь-яких прикрас.

Незалежно від того, в якому вона одязі, чи є в неї мейкап, чи ні, чи зачесане в неї волосся в якусь стильну зачіску, чи просто звичайне розпущене.

— Це дуже важливо усвідомити кожній людині, і мені шкода, що цей стереотип глибоко вкорінений. Люди часто сприймають одне одного лише за зовнішнім виглядом, незалежно від того, як вони розцінюють цю людину у своєму житті: чи це співробітник, чи компаньйон, чи це партнер по життю, чи кохана людина.

Для мене краса — це вміння людини бути в гармонії з собою і показувати це ззовні. Говорячи, наприклад, про TikTok, де зараз дуже багато українських людей просто почали знімати відео. Мені подобаються люди, які в гармонії живуть у містах, селах, у квартирах, будинках, за кордоном, в Україні й несуть себе, ніби човен по річці.

Вони різні: хтось уже має операційні втручання у своє тіло чи обличчя, чиєсь тіло цнотливе і незаймане, але всі вони — щасливі. І коли люди транслюють щастя, вони красиві. Їхні очі блищать, до них хочеться тягнутися.

Український співак, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя

— Не буду оригінальним, якщо скажу що краса — категорія відносна і досить суб‘єктивна. Спільне однакове розуміння і сприйняття краси дає змогу людям будувати стосунки.

Стереотипи краси диктує суспільство, в якому зростає окремий індивід, і часом ці стереотипи кардинально різняться залежно від географії та вікової групи.

На різних етапах життя, очевидно, всередині кожного відбувається переоцінка у розумінні краси, особливо щодо інших людей. Десь у пріоритет виходить зовнішня краса, десь — внутрішня.

— Я за баланс. Оскільки зі свого життєвого досвіду знаю, що будувати стосунки без симпатії та пристрасті, а лише на внутрішній красі нереально, так само й навпаки. Люди мають бути взаємно красивими одне одному в усіх аспектах.

У чому краса українців?

Українська співачка, політикиня Злата Огнєвіч

Насамперед істинна краса — це не про вишукані обкладинки, а про вчинки. Прекрасне транслюється у зовнішній світ, беручи свої джерела всередині кожного з нас.

Зараз — час героїв, незламності душ та віри. Пишаюся своїми земляками, їхньою мужністю та відданістю. За такими українцями хочеться йти, їх варто наслідувати. Завдяки таким людям у мене не опускаються руки.

— Війна стала штормом, який зносить усе глевке, вона оголяє справжність.

Українська співачка та телеведуча Michelle Andrade

— Те, у що ми вкладаємо любов і увагу, — це краса. Це все, з чим ми взаємодіємо. Але вона — не тільки в речах. Краса спочатку має народитися в тому, хто споглядає ці речі. Якщо краса є всередині, то ти можеш побачити її там, де навіть не очікував.

Я бачу красу у звичайному дивані, польовій квітці чи картині в музеї. І це все мене однаково наповнює. Бо краса — в очах того, хто дивиться.

Краса України — в сильних і незалежних людях, які щосили прагнуть жити й любити.

Як війна змінила уявлення краси?

Співачка, громадська діячка, відеоблогерка Jerry Heil

— Війна очистила рецептори, які відповідають за відчуття прекрасного. Тепер я бачу його всюди й в усьому, намагаюся прожити кожну секунду і за кожну секунду дякувати.

Відповідаючи, навіть забула, що є іще зовнішня краса, яка колись була важливою.

Тепер ходжу по півроку в тому самому одязі, не фарбуюся зовсім ні на концерти, ні в житті. Лише стрілки за настроєм іноді, бо це завжди було моєю фішкою. Краса — в природі. І в мирному світі.

Картинки, що мотивують, — спеціально для тебе













Завантажити картинки ти зможеш за посиланням. Нехай краса оточує тебе всюди!

Щоб провести цей день у натхненному настрої, радимо знайти кілька красивих українських пісень. Ми уже збирали такий плейліст саме для тебе.

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