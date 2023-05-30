На разный вкус! Модные купальники 2023 — подборка актуальных фасонов и цветов

Если летом тебе удастся отдохнуть на море, на реке или у бассейна, следует позаботиться о модных купальниках заранее. Каждый год тренды на пляжную одежду меняются, поэтому мы расскажем тебе, какие модные купальники в этом году — читай о фасонах и цветах.

Модные купальники 2023: фасоны, стиль и цвета

Фасонов купальников сейчас есть чуть ли не тысячи. Бикини, сдельные, танкини и многие другие. Читай, какие из них выбрать, чтобы подчеркнуть фигуру и быть в тренде в этом году. Одной из самых модных моделей купальников есть с кольцами.

Это может быть сдельный купальник или бикини с декоративными вставками. Лучше всего выбирать из пластмассы, ведь металлические будут нагреваться на солнце. Смотрится это довольно стильно и интересно.

Если ты любишь спорт, тебе повезло! Ведь спортивные купальники также на главных модных позициях 2023 года. Они имеют асимметричный верх, часто на одно плечо или топ с бретельками. Посадка в этих купальниках обычно высокая.

Бикини с высокой талией не первый год завоевывают сердца женщин. Они смотрятся стильно, подчеркивают ноги. Эти купальники удобны, потому что модель близка к спортивной.

Глубокие вырезы, декольте и веревочки — тренд сезона. Максимально открытые купальники способствуют загару и выглядят круто.

Блестки и мерцание пришли к нам с 2022 года. Потому они продолжают быть в трендах пляжного сезона. Присмотрись к таким моделям.

Очень стильные и купальники в стиле ретро. Они создают атмосферу морской романтики, поэтому если в шкафу где-то лежит похожий с прошлых годов, его звездное время пришло. Преобладают цветочные мотивы и горошек.

Сдельные купальники тоже полюбились женщинам, они выглядят стильно и утонченно. Вот несколько идей, как можно разнообразить пляжный гардероб.

Поскольку мода и тренды не обделили нас комфортными и откровенными фасонами, опирайся на то, что нравится тебе, а не другим.

Раньше мы рассказывали, о модной обуви на лето 2023 года.

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