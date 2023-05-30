На разный вкус! Модные купальники 2023 — подборка актуальных фасонов и цветов

Если летом тебе удастся отдохнуть на море, на реке или у бассейна, следует позаботиться о модных купальниках заранее. Каждый год тренды на пляжную одежду меняются, поэтому мы расскажем тебе, какие модные купальники в этом году — читай о фасонах и цветах.
Фасонов купальников сейчас есть чуть ли не тысячи. Бикини, сдельные, танкини и многие другие. Читай, какие из них выбрать, чтобы подчеркнуть фигуру и быть в тренде в этом году. Одной из самых модных моделей купальников есть с кольцами.
Это может быть сдельный купальник или бикини с декоративными вставками. Лучше всего выбирать из пластмассы, ведь металлические будут нагреваться на солнце. Смотрится это довольно стильно и интересно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOANA BIKINI (@moana_bikini)
Публикация от MOANA BIKINI (@moana_bikini)
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Публикация от IS BIKINI (@isbikini)
Если ты любишь спорт, тебе повезло! Ведь спортивные купальники также на главных модных позициях 2023 года. Они имеют асимметричный верх, часто на одно плечо или топ с бретельками. Посадка в этих купальниках обычно высокая.
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Публикация от ????КУПАЛЬНИКИ????БІЛИЗНА (@bikini_mood_ua)
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Публикация от KAHERMAN Swimwear (@thekaherman)
Бикини с высокой талией не первый год завоевывают сердца женщин. Они смотрятся стильно, подчеркивают ноги. Эти купальники удобны, потому что модель близка к спортивной.
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Публикация от Nene???? (@nanniirene)
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Публикация от Aqua Tropic Swimwear (@aquatropicswim)
Глубокие вырезы, декольте и веревочки — тренд сезона. Максимально открытые купальники способствуют загару и выглядят круто.
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Публикация от Купальники Україна (@always_summer_ua)
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Публикация от Магазин одягу та білизни (@80levelstore)
Блестки и мерцание пришли к нам с 2022 года. Потому они продолжают быть в трендах пляжного сезона. Присмотрись к таким моделям.
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Публикация от ELEGANCE SWIMWEAR AND BEACHWEAR (@elegance_lingerie_)
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Публикация от Купальники Украина (@top_bikini_vs_)
Очень стильные и купальники в стиле ретро. Они создают атмосферу морской романтики, поэтому если в шкафу где-то лежит похожий с прошлых годов, его звездное время пришло. Преобладают цветочные мотивы и горошек.
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Сдельные купальники тоже полюбились женщинам, они выглядят стильно и утонченно. Вот несколько идей, как можно разнообразить пляжный гардероб.
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Публикация от Купальники Flirt and Tan (@flirt_and_tan)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kupaci Kostimi (@kupaci_kostimi_mne)
Публикация от Kupaci Kostimi (@kupaci_kostimi_mne)
Поскольку мода и тренды не обделили нас комфортными и откровенными фасонами, опирайся на то, что нравится тебе, а не другим.
Раньше мы рассказывали, о модной обуви на лето 2023 года.
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