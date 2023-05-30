На різні смаки! Модні купальники 2023 — добірка актуальних фасонів та кольорів

Якщо влітку тобі вдасться відпочити на морі, річці чи біля басейну, слід подбати про модні купальники заздалегідь. Щороку тренди на пляжний одяг змінюються, тому ми розповімо тобі, які цьогоріч модні купальники — читай про фасони та кольори.
Фасонів купальників нині є чи не тисячі. Бікіні, суцільні, танкіні та ще багато інших. Читай, які з них вибрати, щоб підкреслити фігуру та бути в тренді цього року. Однією з наймодніших моделей купальників є такі, що мають кільця.
Це може бути суцільний купальник чи бікіні з декоративними вставками. Найкраще вибирати з пластмаси, адже металеві будуть нагріватися на сонці. Виглядає це досить стильно та цікаво.
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Публикация от MOANA BIKINI (@moana_bikini)
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Публикация от IS BIKINI (@isbikini)
Якщо ти любиш спорт, тобі пощастило! Адже спортивні купальники також на головних модних позиціях 2023 року. Вони мають асиметричний верх, часто на одне плече, чи топ з бретельками. Посадка в цих купальників зазвичай висока.
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Публикация от KAHERMAN Swimwear (@thekaherman)
Бікіні з високою талією не перший рік завойовують серця жінок. Вони виглядають стильно, підкреслюють ноги. Ці купальники зручні, бо модель близька до спортивної.
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Публикация от Nene???? (@nanniirene)
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Публикация от Aqua Tropic Swimwear (@aquatropicswim)
Глибокі вирізи, декольте та мотузочки — тренд сезону. Максимально відкриті купальники сприяють засмазі та мають крутий вигляд.
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Публикация от Купальники Україна (@always_summer_ua)
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Публикация от Магазин одягу та білизни (@80levelstore)
Блискітки та мерехтіння прийшли до нас із 2022 року. Тому вони продовжують бути в трендах пляжного сезону. Придивися до таких моделей.
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Публикация от ELEGANCE SWIMWEAR AND BEACHWEAR (@elegance_lingerie_)
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Публикация от Купальники Украина (@top_bikini_vs_)
Дуже стильними є і купальники в стилі ретро. Вони створюють атмосферу морської романтики, тому якщо в шафі десь лежить схожий з минулих років, його зірковий час настав. Переважають тут квіткові мотиви та горошок.
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Публикация от ????ОРИГИНАЛЬНЫЕ КУПАЛЬНИКИ ???? (@its_my_bikini)
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Суцільні купальники також полюбилися жінкам, вони виглядають стильно та витончено. Ось кілька ідей, як можна урізноманітнити пляжний гардероб.
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Публикация от Купальники Flirt and Tan (@flirt_and_tan)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kupaci Kostimi (@kupaci_kostimi_mne)
Публикация от Kupaci Kostimi (@kupaci_kostimi_mne)
Оскільки мода та тренди цьогоріч не обділили нас комфортними та відвертими фасонами, спирайся на те, що подобається тобі, а не іншим.
Раніше ми розповідали, про модне взуття на літо 2023.
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