Для легкого объема и волшебной игривости прядей: топ-5 стрижек на средние волосы

Внутренние перемены так часто хочется подчеркнуть внешним видом. Кто-то меняет стиль и покупает новые вещи, а некоторые решают вопросы более радикально и меняют прическу.

Но так не хочется иногда долго отращивать волосы или наоборот коротко стричься. Тогда какую прическу сделать на среднюю длину волос?

Можно погрузиться в долгие поиски соцсетями, смотреть фото мировых звезд, но некоторые ультрамодные варианты иногда могут разочаровать. Поэтому лучшим решением вопроса станет выбор одной из классических форм, что поможет сделать твою прическу более интересной

Каре на средние волосы

Сколько шуток существует о каре, но это очень удобная и стильная прическа, даже если тебе не пришлось разойтись с парнем, чтобы сделать ее.

К тому же, чтобы сделать каре, не обязательно действовать радикально — прическа подходит и для средних волос. Кроме того, такая стрижка значительно облегчит жизнь занятым леди, которые спешат работать, волонтерить, воевать, спасать мир или все и сразу.

Удлиненный боб на средние волосы

Еще одной классической, но от того не менее стильной является стрижка на средние волосы в виде удлиненного боба. Она имеет изящный силуэт и одновременно создает впечатление, будто волосы стали немного короче.

Боб очень похож на каре, но имеет одно отличие — длина волос на затылке меньше, чем у висков. Это поможет легко и без лишних забот при необходимости собрать волосы в хвостик и, например, пойти на занятие любимой йогой.

Каскад на средние волосы

Иногда думаешь, что вроде бы и хочется иметь короткую прическу, но у волос нет достаточного объема для этого. Поэтому можно сохранить золотую середину и сделать каскад на среднюю длину.

Кроме того, она позволит убрать лишние секущиеся пряди и создать желаемый объем.

Шегги на средние волосы

Одна из самых неожиданных, но достаточно модных причесок в 2022 году. Она очень напоминает причудливый Маллет, однако не имеет ограничений в типаже.

Так волосы в стиле далеких 70-х плавно вплетаются в содержание 21-го века. А прическа приобретает волшебное чувство легкости, объема и освежающей безмятежности. Хоть где-то она же должна быть?

Лесенка на средние волосы

Когда грустно, хочется иногда посмотреть старый любимый сериал. Например, Друзья. Ох, какая там невероятная прическа у Дженнифер Энистон!

Так почему бы не сделать такую же себе? Кроме того, та же лесенка на средние волосы выглядит как никогда актуально в сегодняшние дни.

А если ты вместе с прической решила изменить еще и семейный статус, то читай, какие модные свадебные прически в 2022 году.

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