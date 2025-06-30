Сколько нужно держать хну: правильное время, чтобы не прогадать с цветом

Хна — натуральный краситель, которым можно покрасить волосы, брови и даже сделать временную татуировку на теле. Чтобы результат тебе понравился, надо знать, сколько нужно держать хну для устойчивого цвета.

Сколько нужно держать хну на волосах

Этот краситель на волосах можно держать от 30 до 90 минут, зависит от того, какую цветовую насыщенность ты хочешь получить.

Чтобы цвет был насыщенным и держался долго, краситель следует оставить на 60-90 мин. Для темных оттенков или сочетания с басмой время иногда продлевается до 2 часов. Но не стоит держать больше, ведь ы можешь пересушить волосы. После окрашивания полезно сделать увлажняющую или питательную маску, чтобы пряди оставались мягкими и блестящими.

Сколько нужно держать хну на бровях

Для окрашивания бровей может хватить 10-20 минут. Чтобы получить легкий природный оттенок — держи 8-10 минут. Для более отчетливого — 15-20 мин.

Но учти, что кожа под бровями окрашивается быстрее волосков, так что не передерживай, чтобы не получить слишком темного тона.

Сколько нужно держать хну на теле

Чтобы сделать временную татуировку на теле, хватит 30-60 минут, но иногда может потребоваться до 2 часов.

Для стойких и ярких узоров (мехенди) краситель оставляют на коже минимум на пол часа, а лучше на час или больше.

Помни простое правило: чем дольше держать пасту, тем интенсивнее получится рисунок. Часто рекомендуют не смывать краситель водой, а просто соскоблить остатки, чтобы не повредить рисунок и цвет.

Также есть несколько советов, которые улучшат покраску хной:

после нанесения на кожу или брови хну можно накрыть пленкой, чтобы она не пересыхала и цвет лучше “схватился”;

во время окрашивания волос можешь надеть шапочку или полотенце для теплового эффекта;

старайся не использовать шампунь в первые 48 часов после окрашивания, чтобы краситель хорошо “схватился” и цвет не вымылся преждевременно.

Если ты хочешь временно изменить цвет волос, это можно сделать тоником. Ранее мы рассказывали, как красить волосы тоником.

