Как приготовить сочную морковь по-корейски: рецепты на любой вкус

Многие люди покупают корейскую морковь в магазинах, супермаркетах или на базарах.
Но это блюдо можно легко приготовить дома. Готовка не занимает много времени, и, соответственно, можно сделать морковку с запасом на случай, если придут гости или домашние захотят отведать твою закуску снова.
Для того чтобы приготовить вкусную морковь по-корейски, следуй пошаговой инструкции.
Рецепт корейской моркови читай в нашем материале.
Чтобы приготовить морковь по-корейски с приправой, тебе понадобится:
Фото — Unsplash
Приготовление
Как приготовить морковь по-корейски без приправы? Для этого тебе понадобится чуть больше ингредиентов:
Рецепт моркови по-корейски
Рецепт корейской моркови: приготовление
Приятного аппетита!
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