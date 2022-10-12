Как приготовить сочную морковь по-корейски: рецепты на любой вкус

Многие люди покупают корейскую морковь в магазинах, супермаркетах или на базарах.

Но это блюдо можно легко приготовить дома. Готовка не занимает много времени, и, соответственно, можно сделать морковку с запасом на случай, если придут гости или домашние захотят отведать твою закуску снова.

Для того чтобы приготовить вкусную морковь по-корейски, следуй пошаговой инструкции.

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Рецепт корейской моркови читай в нашем материале.

Морковь по-корейски: рецепт классический

Чтобы приготовить морковь по-корейски с приправой, тебе понадобится:

Морковь — 300 г

Растительное масло — 30 г

Уксус — 1,5 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,3 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Приправа для морковки по-корейски

Приготовление

Морковь для салата натри на мелкой терке. Чеснок смешай с уксусом и добавь приправу. Добавь в морковь сахар, соль и смесь из чеснока, приправы и уксуса. Растительное масло нагрей и влей в морковку. Перемешай салат и отправь на 7-8 часов в холодильник.

Морковь по-корейски в домашних условиях без чеснока с кунжутом

Как приготовить морковь по-корейски без приправы? Для этого тебе понадобится чуть больше ингредиентов:

Морковь — 900 г

Соль — 20 г

Сахар — 25 г

Перец красный жгучий — 2 ч. л.

Уксус — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Кунжут — 2 ч. л.

Рецепт моркови по-корейски



Морковку очисть от кожуры и промой.

Натри ее на специальной терке для моркови по-корейски. Если такой нет, то можно использовать овощерезку.

Аккуратно добавь в нее жгучий перец.

Обжарь кунжут на раскаленной сковороде (1-2 мин).

Переложи его к моркови. Влей в эту смесь уксус и масло (которое предварительно нужно немного нагреть).

Хорошо вымешай блюдо и поставь в холодильник на ночь.

Как сделать моркву по-корейски с луком: ингредиенты

Морковь — 1 кг

Лук — 3 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Приправа для моркови по-корейски — 2 ст. л.

Уксус — 1 ч. л.

Растительное масло — 100 мл

Соль и сахар по вкусу

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Рецепт корейской моркови: приготовление

В первую очередь хорошо помой и почисть морковь, чеснок и лук. Затем на специальной терке для моркови по-корейски тонко натри морковь в большую миску. Посыпь морковь солью и сахаром. Дай этой смеси настояться 10-15 мин и вымешай ее, как тесто. Мелко нарежь лук и обжарь его на сковороде. Посоли и добавь уксус. В морковь добавь приправу для моркови по-корейски и выдави чеснок. Добавь лук с уксусом и хорошо все перемешай. Салат необходимо отправить в холодильник, чтобы он охладился (на 3-5 часов).

Приятного аппетита!

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