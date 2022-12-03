Как в корейском ресторане: как приготовить остренькую и вкусную кимчи

Корейская кухня — разнообразная и вкусная. Если ты когда-то ее пробовал(-а), то знаешь, что она стоит внимания. Сегодня мы расскажем о закуске из пекинской капусты — кимчи. Она острая и невероятная по вкусу. Как приготовить кимчи — читай в материале.

Как приготовить кимчи — пошаговый рецепт

Острая закуска к яичнице, рыбе, мясу, рису или которую можно есть просто так — это все о кимчи. Ее любят за приятную остроту и простоту приготовления. Ведь кимчи готовится из продуктов, которые есть в каждом супермаркете. Попробуй и ты приготовить такую ​​закуску.

Рецептом кимчи поделился украинский шеф-повар и победитель проекта МастерШеф Евгений Клопотенко.

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Понадобится

Пекинская капуста — 1 кочан

Рисовая мука или кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Морковь — 1 шт. (большая)

Зеленый лук — 1 пучок

Редька или дайкон — по желанию

Корень имбиря — 2 см

Сладкий перец — 300 г

Перец чили — 300 г

Чеснок — 5-6 зубчиков

Зерна кориандра — 1 ч. л.

Рыбный соус — 50 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 7-8 ст. л.

Вода — 2 стакана

Приготовление

Срежь корешок пекинской капусты и разрежь ее вдоль на четыре части. А потом каждую четверть разрежь поперек на три части. Разбери на листья и промой в большой миске. Слей воду и посыпь солью (5-6 ст. л.) капустные листья. Хорошо перемешай и оставь на час, чтобы листья пустили сок и стали более мягкими. В сотейнике смешай два стакана воды с рисовой мукой или кукурузным крахмалом. Вари до получения густой массы, а затем дай остыть. Чтобы приготовить соус Канкочи, возьми сладкий перец, перец чили, чеснок и корень имбиря и пропусти через мясорубку или взбей в блендере. К массе добавь 2 ст. л. сахара, 1-2 ст. л. соли и перемешай. Зеленый лук нарежь небольшими кусочками, а морковь поруби кольцами или нарежь тонкой соломкой. Если у тебя есть дайкон, его тоже нарежь соломкой. Засоленную капусту промой от соли и убери лишнюю влагу. Добавь рыбный соус, кориандр, смесь из сотейника и соус Канкочи. Хорошо перемешай в перчатках или лопаткой. Оставь мариноваться на один или два дня. Хранить кимчи можно месяц в холодильнике.

Ранее мы рассказывали, как приготовить квашеную капусту в домашних условиях.

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