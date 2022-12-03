Как в корейском ресторане: как приготовить остренькую и вкусную кимчи

Корейская кухня — разнообразная и вкусная. Если ты когда-то ее пробовал(-а), то знаешь, что она стоит внимания. Сегодня мы расскажем о закуске из пекинской капусты — кимчи. Она острая и невероятная по вкусу. Как приготовить кимчи — читай в материале.
Острая закуска к яичнице, рыбе, мясу, рису или которую можно есть просто так — это все о кимчи. Ее любят за приятную остроту и простоту приготовления. Ведь кимчи готовится из продуктов, которые есть в каждом супермаркете. Попробуй и ты приготовить такую закуску.
Рецептом кимчи поделился украинский шеф-повар и победитель проекта МастерШеф Евгений Клопотенко.
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Приготовление
Ранее мы рассказывали, как приготовить квашеную капусту в домашних условиях.
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