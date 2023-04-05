Можно ли на Пасху идти на кладбище и почему этого лучше не делать: объясняет священник

Во многих украинских городах неотъемлемой частью празднования Пасхи является поход на кладбище. Люди семьями после освящения пасхальных корзинок туда отправляются.

На месте они вспоминают близких, которым не суждено было отпраздновать Воскресение Христово. Однако можно ли на Пасху идти на кладбище — читай в материале.

Почему люди ходят на кладбище в Пасху

Кроме того, что на кладбище вспоминают погибших родных, возле памятников ставят освященную утром еду, сладости и т.д.

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В селах семьи планируют поход заранее, берут с собой много еды и обедают около памятников освященными продуктами. Кроме того, в некоторых городах и селах священники могут приходить на кладбище и читают специальную пасхальную молитву.

Почему на Пасху нельзя ходить на кладбище: объясняет священник

Священник Украинской Православной Церкви Григорий Трухан отмечает, что церковь не одобряет посещения кладбища на Пасху. Это объясняется тем, что Воскресение Христово — это радостный праздник, направленный на освобождение от печали и скорби.

Он символизирует победу над смертью. Ходить на кладбище нельзя не только в день Воскресения Господня, но и всю следующую неделю. Потому что она считается праздничной.

Поэтому посещать кладбища и поминать усопших в этот период нежелательно, хотя это и не считается большим грехом.

Если все же есть желание посетить кладбище в этот большой праздник, то не стоит унывать и плакать. Ведь это день, когда стоит радоваться и веселиться. Что совсем некстати на территории для захоронения умерших.

Что еще нельзя делать на Пасху: основные запреты

Кроме посещения кладбища, в праздничный день существуют и другие запреты, игнорируя которые вы можете разгневать Бога. В Воскресенье Христово запрещается:

слишком долго спать и лениться;

злословить, ругаться, сплетничать;

работать и заниматься домашними делами;

работать на огороде;

выносить мусор после заката;

подстригать или окрашивать волосы;

венчаться и выходить замуж.

А когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда и в чем разница между двумя календарями — мы объясняли в другом материале.

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