Один из важнейших праздников у христиан: когда Пасха 2023

Пасха — один из главных церковных праздников для христиан. Каждый год они заранее готовятся к нему, ведь нужно выдержать пост. Мы расскажем, когда Пасха в 2023 году.

Когда Пасха 2023

На этот раз Пасха пришлась на апрель. Христиане западного обряда (римо-католики) будут праздновать ее на неделю раньше — 9 апреля. Христиане восточного обряда (православные и греко-католики) — 16 апреля.

Обычно подготовка к Пасхе длится почти два месяца. Верующим нужно соблюдать Великий пост, который длится семь недель (49 дней).

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Этот пост самый длинный и самый важный в церковном календаре. В этот период следует отказаться от еды животного происхождения и очиститься духовно.

У христиан восточного обряда Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля, у христиан западного обряда он начнется на неделю раньше — с 20 февраля по 8 апреля.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в ноябре.

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