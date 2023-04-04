Что можно сажать на Вербной неделе, а что нет: список дней и растений

В 2023 году христиане празднуют Пасху в апреле. Это один из главных церковных праздников, перед ним верующие додерживаются строгого Великого поста. Шестая неделя Великого поста — Вербная неделя.
Вербную неделю еще называют Цветочной или Пальмовой. Заканчивается она Вербным воскресеньем.
Во время всего поста христиане проходят духовное очищение, поэтому они придерживаются ряда запретов. Вербная неделя не исключение. Один из запретов касается сада и огорода. Мы расскажем, что можно, а что нельзя садить на Вербной неделе.
В 2023 году Вербная неделя длится со 2 по 8 апреля, заканчивается 9 апреля Вербным воскресеньем.
Церковь полностью не запрещает физический труд на Вербной неделе, поэтому хозяйки и хозяева думают о будущем урожае.
На 2 апреля приходиться растущая Луна. В этот день можно сажать лук и чеснок. Также надо провести обработку растений.
Можно сажать:
3–4 апреля также растущая Луна. В эти дни лучше всего садить цветы:
А также можно сажать:
5 апреля последний день перед полнолунием. Рекомендуется сажать:
На полнолуние лучше ничего не сажать, можно уделить время уходу за растениями и перекопать грядки, удалить сорняки, обработать землю.
В этот период уже начинается убывающая Луна. Лучше всего в эти дни сажать:
На Вербной неделе можно сажать много разных растений. Но в эти дни не рекомендуется сажать картофель и свеклу.
Ранее мы рассказывали, когда можно сажать картофель весной.
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