Что можно сажать на Вербной неделе, а что нет: список дней и растений

В 2023 году христиане празднуют Пасху в апреле. Это один из главных церковных праздников, перед ним верующие додерживаются строгого Великого поста. Шестая неделя Великого поста — Вербная неделя.

Вербную неделю еще называют Цветочной или Пальмовой. Заканчивается она Вербным воскресеньем.

Во время всего поста христиане проходят духовное очищение, поэтому они придерживаются ряда запретов. Вербная неделя не исключение. Один из запретов касается сада и огорода. Мы расскажем, что можно, а что нельзя садить на Вербной неделе.

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Когда Вербная неделя 2023

В 2023 году Вербная неделя длится со 2 по 8 апреля, заканчивается 9 апреля Вербным воскресеньем.

Что можно сажать на Вербной неделе

Церковь полностью не запрещает физический труд на Вербной неделе, поэтому хозяйки и хозяева думают о будущем урожае.

Что можно сажать 2 апреля

На 2 апреля приходиться растущая Луна. В этот день можно сажать лук и чеснок. Также надо провести обработку растений.

Можно сажать:

подсолнечник;

мицелий;

лекарственные растения;

деревья: черешня;

боярышник, смородина.

Что можно садить 3–4 апреля

3–4 апреля также растущая Луна. В эти дни лучше всего садить цветы:

пионы;

бархатцы;

ирисы;

календулу.

А также можно сажать:

зеленые травы — базилик, розмарин;

мицелий;

лекарственные растения;

декоративные растения — сидераты, однолетники.

Что можно сажать 5 апреля

5 апреля последний день перед полнолунием. Рекомендуется сажать:

клубневые цветы;

горох;

огурцы;

лук, чеснок;

капуста;

базилик;

комнатные растения;

перец;

редис.

Что можно сажать 6 апреля

На полнолуние лучше ничего не сажать, можно уделить время уходу за растениями и перекопать грядки, удалить сорняки, обработать землю.

Что можно сажать 7–8 апреля

В этот период уже начинается убывающая Луна. Лучше всего в эти дни сажать:

цветы;

лекарственные растения;

деревья и ягодные кустарники: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград;

редис;

морковь;

на рассаду: перец, огурцы, баклажаны, томаты;

батат;

сельдерей, петрушка;

лук, чеснок;

брокколи;

стручковые;

кукурузу+

Что нельзя сажать на Вербной неделе

На Вербной неделе можно сажать много разных растений. Но в эти дни не рекомендуется сажать картофель и свеклу.

Ранее мы рассказывали, когда можно сажать картофель весной.

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