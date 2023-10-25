Вопрос, который волнует многих! На сколько можно выезжать в Украину со временной защитой в ЕС

Миллионы украинцев живут за границей, более 4 млн из них имеют статус временной защиты в странах ЕС. Возникает логичный вопрос, на какой срок можно выезжать в Украину со временной защитой, чтобы не потерять ее и льготы в стране проживания. Читай в материале более подробно об условиях временной защиты стран ЕС.
Организация United for Ukraine подробно рассказала об условиях выезда в Украину для тех, кто имеет временную защиту в странах Евросоюза. Так что читай подробнее, на какой срок можно выехать, чтобы не потерять защиту.
Разрешение на проживание в Германии украинцы, имеющие временную защиту, могут потерять в случаях, когда покидают страну по причине не временного характера, покидают страну и не возвращаются в течение шести месяцев или дольше. В других случаях разрешение на проживание не отменяется.
В случае, когда украинцы покидают Польшу более чем на 30 дней, статус PESEL UKR автоматически аннулируется. Возобновить этот статус можно доказав, что причиной возвращения стали боевые действия.
Во время выезда из Чехии в Украину на длительное время временную защиту не отменяют, однако рабочие поездки более 10 дней могут привести к потере гуманитарного жилья, льгот, гуманитарной помощи и места ребенка в школе. При выезде в Украину нужно обязательно сообщить об этом медицинской страховой компании.
Если ты хочешь выехать из Нидерландов на время, об этом нужно сообщить в местный муниципалитет. В случае отсутствия в стране более 28 дней, муниципалитет может аннулировать помощь. А те, кто в течение 14 дней отсутствовали в приютах, могут потерять свое место там. Жилье по возвращении могут предоставить в другом месте.
Разрешение на проживание в Швеции не аннулируют в случае возвращения в Украину. Но право на жилье и финансовую помощь теряется. По возвращении в Швецию нужно будет вновь подать заявления на получение жилья и финансовой помощи.
Если ты выезжаешь в Украину на срок до трех месяцев, статус временной защиты и разрешение на проживание не теряется. Однако в случае отсутствия более трех месяцев в Бельгии, следует сообщить об этом муниципалитету по месту жительства до отъезда и по возвращении. Карта-А должна быть действительной по возвращении.
Во время возвращения нужно проинформировать об этом своего социального координатора из OCMW/CPAS, который проверит, нуждается ли гражданин Украины в помощи. Могут прекратить выплаты прожиточного минимума (для тех, кто был в Украине более 28 дней).
Временная защита Австрии теряет свою силу досрочно при выезде из страны на любой срок. Согласно информации МВД Австрии, это означает переезд в другую страну. Путешествовать можно по странам Шенгенской зоны без виз в течение 90 дней за 180-дневный период.
Выезжать из Австрии более чем на 90 дней в страны, которые не входят в Шенгенскую зону, все же не стоит. Тем, кто получает социальную помощь, льготы или жилье, нужно сообщить об отъезде структуры базового социального обеспечения на определенной федеральной земле.
О временном отъезде в пределах Шенгенской зоны на период до 90 дней сообщать ничего не нужно тем, кто живет в собственном или арендованном жилье. Тем, кто имеет социальное жилье, об отъезде следует уведомить координатора по жилищным вопросам.
Во время окончательного отъезда в Украину или другое государство, Департамент полиции и пограничной охраны признает недействительным разрешение на проживание в Эстонии.
Выезжать в Украину, имея коллективную защиту, могут те, кто прожил хотя бы половину времени, на которое есть разрешение. Если срок пребывания в Украине превышает аналогичный в Норвегии, разрешение на проживание могут отменить.
Во время поездок за границу нужно иметь действительный паспорт и разрешение на проживание в Норвегии. Участникам интеграционных программ и тем, кто получает помощь от государства, об отъезде нужно сообщить в муниципалитет.
При окончательном возвращении в Украину есть возможность подать заявление на помощь с репатриацией от Иммиграционного управления Норвегии.
Выезжать из Португалии в Украину можно на срок до 90 дней, чтобы не потерять временную защиту. В случае превышения разрешенного срока защита может быть отменена.
Граждане Украины, имеющие временную защиту Болгарии, могут свободно путешествовать по Евросоюзу, соблюдая правила 90 дней в течение 180 дней.
Украинцы, имеющие временную защиту в Италии, не могут покидать территорию страны. Исключением являются “любые двусторонние соглашения с другим государством-членом либо в случае добровольной передачи между государствами-членами”, либо “предварительное разрешение органа, выдавшего разрешение на проживание”.
Итальянские пограничники могут не разрешить выезд из страны тем, кто имеет временную защиту.
При условии действующей карты временной защиты и биометрического паспорта, поездки в пределах ЕС на 90-дневный период в течение 180 дней возможны.
Путешествия в Украину не ограничиваются законодательством. Максимальный срок отъезда не определен.
Об окончательном возвращении в Украину следует уведомить соответствующее отделение полиции/участок, в котором была зарегистрирована временная защита и адрес проживания. Путешествия в рамках ЕС возможны по правилам 90-дневного периода в течение 180 дней.
Выезжать в Украину и вернуться в Румынию, если срок разрешения на проживание в стране не истек, возможно. Правило 90 дней из 180 для путешествий в страны ЕС действует так же.
Раньше мы рассказывали, на сколько продлили временную защиту в Португалии.
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