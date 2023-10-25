Вопрос, который волнует многих! На сколько можно выезжать в Украину со временной защитой в ЕС

Миллионы украинцев живут за границей, более 4 млн из них имеют статус временной защиты в странах ЕС. Возникает логичный вопрос, на какой срок можно выезжать в Украину со временной защитой, чтобы не потерять ее и льготы в стране проживания. Читай в материале более подробно об условиях временной защиты стран ЕС.

На какой срок можно выезжать в Украину со временной защитой

Организация United for Ukraine подробно рассказала об условиях выезда в Украину для тех, кто имеет временную защиту в странах Евросоюза. Так что читай подробнее, на какой срок можно выехать, чтобы не потерять защиту.

Германия

Разрешение на проживание в Германии украинцы, имеющие временную защиту, могут потерять в случаях, когда покидают страну по причине не временного характера, покидают страну и не возвращаются в течение шести месяцев или дольше. В других случаях разрешение на проживание не отменяется.

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Польша

В случае, когда украинцы покидают Польшу более чем на 30 дней, статус PESEL UKR автоматически аннулируется. Возобновить этот статус можно доказав, что причиной возвращения стали боевые действия.

Чехия

Во время выезда из Чехии в Украину на длительное время временную защиту не отменяют, однако рабочие поездки более 10 дней могут привести к потере гуманитарного жилья, льгот, гуманитарной помощи и места ребенка в школе. При выезде в Украину нужно обязательно сообщить об этом медицинской страховой компании.

Нидерланды

Если ты хочешь выехать из Нидерландов на время, об этом нужно сообщить в местный муниципалитет. В случае отсутствия в стране более 28 дней, муниципалитет может аннулировать помощь. А те, кто в течение 14 дней отсутствовали в приютах, могут потерять свое место там. Жилье по возвращении могут предоставить в другом месте.

Швеция

Разрешение на проживание в Швеции не аннулируют в случае возвращения в Украину. Но право на жилье и финансовую помощь теряется. По возвращении в Швецию нужно будет вновь подать заявления на получение жилья и финансовой помощи.

Бельгия

Если ты выезжаешь в Украину на срок до трех месяцев, статус временной защиты и разрешение на проживание не теряется. Однако в случае отсутствия более трех месяцев в Бельгии, следует сообщить об этом муниципалитету по месту жительства до отъезда и по возвращении. Карта-А должна быть действительной по возвращении.

Во время возвращения нужно проинформировать об этом своего социального координатора из OCMW/CPAS, который проверит, нуждается ли гражданин Украины в помощи. Могут прекратить выплаты прожиточного минимума (для тех, кто был в Украине более 28 дней).

Австрия

Временная защита Австрии теряет свою силу досрочно при выезде из страны на любой срок. Согласно информации МВД Австрии, это означает переезд в другую страну. Путешествовать можно по странам Шенгенской зоны без виз в течение 90 дней за 180-дневный период.

Выезжать из Австрии более чем на 90 дней в страны, которые не входят в Шенгенскую зону, все же не стоит. Тем, кто получает социальную помощь, льготы или жилье, нужно сообщить об отъезде структуры базового социального обеспечения на определенной федеральной земле.

Эстония

О временном отъезде в пределах Шенгенской зоны на период до 90 дней сообщать ничего не нужно тем, кто живет в собственном или арендованном жилье. Тем, кто имеет социальное жилье, об отъезде следует уведомить координатора по жилищным вопросам.

Во время окончательного отъезда в Украину или другое государство, Департамент полиции и пограничной охраны признает недействительным разрешение на проживание в Эстонии.

Норвегия

Выезжать в Украину, имея коллективную защиту, могут те, кто прожил хотя бы половину времени, на которое есть разрешение. Если срок пребывания в Украине превышает аналогичный в Норвегии, разрешение на проживание могут отменить.

Во время поездок за границу нужно иметь действительный паспорт и разрешение на проживание в Норвегии. Участникам интеграционных программ и тем, кто получает помощь от государства, об отъезде нужно сообщить в муниципалитет.

При окончательном возвращении в Украину есть возможность подать заявление на помощь с репатриацией от Иммиграционного управления Норвегии.

Португалия

Выезжать из Португалии в Украину можно на срок до 90 дней, чтобы не потерять временную защиту. В случае превышения разрешенного срока защита может быть отменена.

Болгария

Граждане Украины, имеющие временную защиту Болгарии, могут свободно путешествовать по Евросоюзу, соблюдая правила 90 дней в течение 180 дней.

Италия

Украинцы, имеющие временную защиту в Италии, не могут покидать территорию страны. Исключением являются “любые двусторонние соглашения с другим государством-членом либо в случае добровольной передачи между государствами-членами”, либо “предварительное разрешение органа, выдавшего разрешение на проживание”.

Итальянские пограничники могут не разрешить выезд из страны тем, кто имеет временную защиту.

Венгрия

При условии действующей карты временной защиты и биометрического паспорта, поездки в пределах ЕС на 90-дневный период в течение 180 дней возможны.

Словакия

Путешествия в Украину не ограничиваются законодательством. Максимальный срок отъезда не определен.

Хорватия

Об окончательном возвращении в Украину следует уведомить соответствующее отделение полиции/участок, в котором была зарегистрирована временная защита и адрес проживания. Путешествия в рамках ЕС возможны по правилам 90-дневного периода в течение 180 дней.

Румыния

Выезжать в Украину и вернуться в Румынию, если срок разрешения на проживание в стране не истек, возможно. Правило 90 дней из 180 для путешествий в страны ЕС действует так же.

Раньше мы рассказывали, на сколько продлили временную защиту в Португалии.

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