Питання, яке хвилює багатьох! На скільки можна виїжджати в Україну з тимчасовим захистом у ЄС

Мільйони українців нині живуть за кордоном, понад 4 млн з них мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС. Виникає логічне запитання, на який термін можна виїжджати в Україну з тимчасовим захистом, аби не втратити його та пільги у країні проживання. Читай у матеріалі детальніше про умови тимчасового захисту країн ЄС.

На який термін можна виїжджати в Україну з тимчасовим захистом

Організація United for Ukraine детально розповіла про умови виїзду в Україну для тих, хто має тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Тож читай детальніше, на який термін можна виїхати, щоб не втратити захист.

Німеччина

Дозвіл на проживання у Німеччині українці, що мають тимчасовий захист, можуть втратити у випадках якщо залишають країну з причини не тимчасового характеру, залишають країну та не повертаються протягом шести місяців або довше. В інших випадках дозвіл на проживання не скасовується.

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Польща

У випадку, коли українці залишають Польщу на понад 30 днів, статус PESEL UKR автоматично анулюється. Поновити цей статус можна довівши, що причиною повернення стали бойові дії.

Чехія

Під час виїзду з Чехії в Україну на тривалий час тимчасовий захист не скасовують, проте робочі поїздки понад 10 днів можуть призвести до втрати гуманітарного житла, пільг, гуманітарної допомоги та місця дитини у школі. Під час виїзду в Україну потрібно обов’язково повідомити про це медичну страхову компанію.

Нідерланди

Якщо ти хочеш виїхати з Нідерландів на певний час, про це потрібно повідомити місцевий муніципалітет. У випадку відсутності в країні понад 28 днів, муніципалітет може анулювати надання допомоги. А ті, хто відсутні протягом 14 днів у притулках, можуть втратити своє місце там. Житло після повернення можуть надати в іншому місці.

Швеція

Дозвіл на проживання у Швеції не анулюють у випадку повернення в Україну. Але право на житло та фінансову допомогу втрачається. Після повернення до Швеції потрібно буде наново подати заяви на отримання житла та фінансової допомоги.

Бельгія

Якщо ти виїжджаєш в Україну на термін до трьох місяців, статус тимчасового захисту та дозвіл на проживання не втрачається. Проте у випадку відсутності понад три місяці у Бельгії, слід повідомити про це муніципалітет за місцем свого проживання до від’їзду та після повернення. Картка-А має бути дійсною після повернення.

Під час повернення потрібно проінформувати про це свого соціального координатора з OCMW/CPAS, який перевірить, чи потребує громадянин України допомоги. Можуть припинити виплати прожиткового мінімуму (для тих, хто був в Україні понад 28 днів).

Австрія

Тимчасовий захист Австрії втрачає свою силу достроково під час виїзду з країни на будь-який термін. Згідно з інформацією МВС Австрії, це означає переїзд до іншої країни. Подорожувати можна країнами Шенгенської зони без віз упродовж 90 днів за 180-денний період.

Виїжджати з Австрії на понад 90 днів у країни, що не входять до Шенгенської зони, все ж не варто. Тим, хто отримує соціальну допомогу, пільги чи житло, потрібно повідомити про від’їзд структуру з базового соціального забезпечення на визначеній федеральній землі.

Естонія

Про тимчасовий від’їзд у межах Шенгенської зони на період до 90 днів повідомляти нічого не потрібно тим, хто живе у власному чи орендованому житлі. Тим, хто має соціальне житло, про від’їзд слід повідомити координатору з житлових питань.

Під час остаточного виїзду до України або іншої держави Департамент поліції та прикордонної охорони визнає недійсним дозвіл на проживання в Естонії.

Норвегія

Виїжджати в Україну, маючи колективний захист, можуть ті, хто прожив принаймні половину часу, на який є дозвіл. Якщо термін перебування в Україні перевищує аналогічний у Норвегії, дозвіл на проживання можуть скасувати.

Під час поїздок за кордон слід мати дійсний паспорт та дозвіл на проживання у Норвегії. Учасникам інтеграційних програм та тим, хто отримує допомогу від держави, про від’їзд потрібно повідомити в муніципалітет.

Під час остаточного повернення до України є можливість подати заяву на допомогу з репатріацією від Імміграційного управління Норвегії.

Португалія

Виїжджати з Португалії до України можна на термін до 90 днів, аби не втратити тимчасовий захист. У випадку перевищення дозволеного терміну, захист може бути скасованим.

Болгарія

Громадяни України, що мають тимчасовий захист Болгарії, можуть вільно подорожувати Євросоюзом, дотримуючись правила 90 днів протягом 180 днів.

Італія

Українці, що мають тимчасовий захист в Італії, не можуть залишати територію країни. Винятками є “будь-які двосторонні угоди з іншою державою-членом або у випадку добровільної передачі між державами-членами”, або “попередній дозвіл органу, який видав дозвіл на проживання”.

Італійські прикордонники можуть не дозволити виїзд з країни тим, хто має тимчасовий захист.

Угорщина

За умови чинної картки тимчасового захисту та біометричного паспорта, поїздки в межах ЄС на 90-денний період протягом 180 днів є можливими.

Словаччина

Подорожі до України не обмежуються законодавством. Максимальний термін від’їзду не визначений.

Хорватія

Про остаточне повернення в Україну слід повідомити відповідне відділення поліції/дільницю, в якій було зареєстровано тимчасовий захист та адресу проживання. Подорожі у межах ЄС можливі за правилами 90-денного періоду протягом 180 днів.

Румунія

Виїжджати до України і повернутися до Румунії, якщо термін посвідки на проживання в країні не закінчився, можливо. Правило 90 днів зі 180 для подорожей у країни ЄС діє так само.

Раніше ми розповідали, на скільки продовжили тимчасовий захист у Португалії.

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