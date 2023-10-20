Тимчасовий захист для українців продовжили до 2025 року, але є нюанс. Чому Польща та Чехія просять допомоги

Тимчасовий захист для українців у країнах Євросоюзу офіційно продовжили ще на рік, тобто до 4 березня 2025 року. Про це стало відомо з сайту Європейської комісії. Читай у нашому матеріалі, що відомо про продовження тимчасового захисту для українських біженців.

Тимчасовий захист для українців продовжили до березня 2025 — що відомо

Дію директиви тимчасового захисту ЄС, який надають українським біженцям, продовжили до 4 березня 2025 року.

27 вересня 2023 року міністри досягли політичної згоди щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Рішення було ухвалене 19 жовтня 2023 року, — написали у Єврокомісії.

Це означає, що щонайменше до 2025 року українські біженці мають право на роботу, проживання, медичну допомогу й базовий соціальний захист у ЄС за відносно спрощеними умовами.

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За даними Євростату, 4,1 млн українських біженців у ЄС отримали тимчасовий захист.

Польща та Чехія подали окремі заяви. Польща, яка прийняла найбільшу кількість українців, висловила прохання до Єврокомісії про додаткове фінансування. Адже за минулий рік країна витратила понад €8 млрд на утримання біженців. Зараз у Польщі перебуває близько мільйона українців.

Чехія такої ж позиції, адже витратила понад €2 млрд на утримання біженців з України, тому потребує додаткового фінансування. Зараз у Чехії перебувають близько 360 тис. українців.

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