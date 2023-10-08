Більше $4 тисяч за повернення в Україну: уряд Швейцарії озвучив план заохочення для біженців

На початку повномасштабного вторгнення чимало українців виїхали за кордон у безпечні місця. На жаль, ніхто не може спрогнозувати, скільки ще триватимуть бойові дії в Україні, а отже — багато біженців поки не поспішають повертатися додому.

Разом з тим, країни, що прихистили наших громадян та виділили їм допомогу, вже думають над програмами повернення українців на батьківщину. Одну таку вже озвучив уряд Швейцарії.

Як Швейцарія пропонує повертати українців додому, розповідаємо далі.

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Повернення українців додому: план Швейцарії

Уряд Швейцарії зазначає, що нині неможливо передбачити, коли в Україні стане безпечно та коли біженці з України зможуть повернутися додому.

Разом з тим, влада країни вже розглядає концепції, як допомогти громадянам нашої країни повернутися на рідну землю. Про деталі концепції, розробленої Державним секретаріатом з питань міграції (SEM) у співпраці з кантональною владою, повідомило видання SWI swissinfo.ch.

Відомо, що уряд планує скасувати статус S за два-три роки після початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про 2024 або 2025 роки.

— Тоді приблизно 70 тис. українців зможуть повернутися додому, 80% з них — добровільно. Крім того, більшість має біометричний паспорт і тому не потребує візи чи заміни проїзного документа, — йдеться у повідомленні.

Уряд Швейцарії впевнений, що чим довше українці залишатимуться в чужій країні, тим менша ймовірність їхнього повернення додому.

Таким чином уряд прагне заохочувати біженців до добровільного повернення в Україну. Аби часові рамки були комфортними, у пропозиції йдеться про термін від шести до дев’яти місяців.

Як Швейцарія планує заохочувати українців повертатися додому

Зазначається, що план повернення українців додому відбуватиметься за моделлю процедури повернення шукачів притулку. Однак ситуації вразливих людей розглядатимуться окремо.

Добровільні виїзди повинні відбуватися протягом шести-дев’яти місяців, самостійно та наземним транспортом. Повернення повітрям може здійснюватися у крайніх випадках. Випадки людей, старших 75 років, неповнолітніх та тих, хто має проблеми зі здоров’ям, не вважають пріоритетними.

Уряд Швейцарії пропонує початкову фінансову допомогу для тих, хто добровільно повернеться до України не очікуючи закінчення терміну дії статусу S.

Йдеться про суми від 1 тис. до 4 тис. швейцарських франків, що дорівнює близько $1090 та $4355 відповідно на особу.

У Польщі також розглядають скасування фінансової допомоги біженцям з України. Що про це відомо, розповідали в іншому матеріалі.

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