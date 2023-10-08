Новини

Більше $4 тисяч за повернення в Україну: уряд Швейцарії озвучив план заохочення для біженців

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Жовтня 2023, 07:00
Швейцарія
Фото: Unsplash

Більше новин
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
Десять корисних сніданків від Анастасії Голобородько
Знову не знаєш, що приготувати на сніданок? Тримай 12 корисних страв від нутриціологині
Місячний календар стрижок на жовтень 2023
Новий образ чекає на тебе! Календар стрижок на жовтень 2023 — сприятливі дні
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 7 випуску від 07.10.2023
Вгадати правильний рецепт серед різних вигадок. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №7 від 07.10.2023 та як минули конкурси
Дивитись більше

Матеріали по темі

Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
Ексгумація тіла
Окупанти закатували його на смерть! На Харківщині ексгумували тіло місцевого бізнесмена
Безсоння на світанку - чому людей мучать погані думки та як заспокоїтися
Час сови: чому думки перед світанком найтемніші та як заспокоїти себе в цей час
Віктор Пендальчук
40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях

Відео
0:04:13
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман

Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
0:04:39
Ексгумація тіла
Окупанти закатували його на смерть! На Харківщині ексгумували тіло місцевого бізнесмена
0:12:16
Віктор Пендальчук
40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях
0:03:44
Альфа СБУ
Вони обирають “найжирнішу” ціль! Унікальні кадри роботи групи Альфа СБУ на Запорізькому напрямку
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
0:04:34
Жінка військовослужбовиця
Мурашки по шкірі. Відверте інтерв’ю з жінкою, яка воює за Україну вже вісім років
0:11:57
Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально
У момент збиття відчуваєш гордість. Стрілець ППО розповів про свою роботу та основні складнощі
0:03:32
Сапери
Завжди йдуть першими! Як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку
0:05:31
Ситуація на сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони
Росіяни тепер рідше виходять з нір. Що відбувається на фронті та як можна допомогти нашим військовим
0:02:39
Обстріл Грози
Дочка, зять і сваха, загинули всі… Розповіді тих, хто вцілів після обстрілу селища Гроза на Харківщині
Більше відео
Безсоння на світанку - чому людей мучать погані думки та як заспокоїтися
Читати далі
Час сови: чому думки перед світанком найтемніші та як заспокоїти себе в цей час

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь