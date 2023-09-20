Можуть втратити виплати та безкоштовні послуги. Що відомо про скасування допомоги українцям у Польщі

Українці, що мають тимчасовий захист у Польщі, можуть втратити виплати уже з січня 2024 року. Читай детальніше в нашому матеріалі, що відомо про припинення виплат українцям у Польщі.

Припинення виплат українцям у Польщі: що про це відомо

Речник польського Уряду Пьотр Мюллер повідомив, що з січня 2024 року положення про допомогу українцям, які мають тимчасовий захист у Польщі, втрачає свою силу. Нині немає сигналів, що допомогу можуть продовжити.

Крім виплат, українці можуть втратити і спрощені вимоги щодо проживання, спрощене надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування тощо.

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Заступниця міністра сім’ї та соціальної політики Польщі Ганна Шмідт розповіла, що держава витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу біженцям з України.

Видання Bloomberg робить припущення, що такі дії та заборона імпорту зерна з України можуть бути пов’язані з виборами у країні, які мають відбутися 15 жовтня.

За даними Євростату, на кінець червня 2023 у Польщі офіційно було зареєстровано 975 тис. українців.

Після початку повномасштабної війни до Польщі виїхало кілька мільйонів українців, згодом більшість повернулася. Ідентифікаційні номери, які вони отримали, дали змогу користуватися усіма послугами спрощено.

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