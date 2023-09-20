Економія

Можуть втратити виплати та безкоштовні послуги. Що відомо про скасування допомоги українцям у Польщі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 11:00
Припинення виплат українцям у Польщі: що про це відомо
Фото: Unsplash

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