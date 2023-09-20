Экономия

Могут потерять выплаты и бесплатные услуги. Что известно об отмене помощи для украинцев в Польше

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 сентября 2023, 11:00
Припинення виплат українцям у Польщі: що про це відомо
Фото: Unsplash

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