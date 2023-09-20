Могут потерять выплаты и бесплатные услуги. Что известно об отмене помощи для украинцев в Польше

Украинцы, которые имеют временную защиту в Польше, могут потерять выплаты с января 2024 года. Читай подробнее в нашем материале, что известно о прекращении выплат украинцам в Польше.

Прекращение выплат украинцам в Польше: что об этом известно

Представитель польского Правительства Петр Мюллер сообщил, что с января 2024 года положение о помощи украинцам, которые имеют временную защиту в Польше, теряет свою силу. Сейчас нет сигналов, что помощь могут продлить.

Кроме выплат, украинцы могут потерять и упрощенные требования к проживанию, упрощенное предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ в школы, медицинское обслуживание и другое.

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Замминистра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт рассказала, что государство потратило около 2,4 млрд злотых ($550 млн) на помощь беженцам из Украины.

Издание Bloomberg предполагает, что такие действия и запрет импорта зерна из Украины могут быть связаны с выборами в стране, которые должны состояться 15 октября.

По данным Евростата, на конец июня 2023 в Польше официально было зарегистрировано 975 тыс. украинцев.

После начала полномасштабной войны в Польшу выехало несколько миллионов украинцев, впоследствии большинство вернулось. Идентификационные номера, которые они получили, позволили им пользоваться всеми услугами.

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