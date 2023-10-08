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Более $4 тысяч за возвращение в Украину: правительство Швейцарии озвучило план поощрения для беженцев

Виктория Мельник, редактор сайта 08 октября 2023, 07:00
Швейцария
Фото: Unsplash

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