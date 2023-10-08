Более $4 тысяч за возвращение в Украину: правительство Швейцарии озвучило план поощрения для беженцев

В начале полномасштабного вторжения многие украинцы выехали за границу в безопасные места. К сожалению, никто не может спрогнозировать, сколько ещё будут продолжаться боевые действия в Украине, а значит, многие беженцы пока не спешат возвращаться домой.

Вместе с тем страны, приютившие наших граждан и выделившие им помощь, уже думают над программами возвращения украинцев на родину. Одну такую уже озвучило правительство Швейцарии.

Как Швейцария предлагает возвращать украинцев домой, рассказываем дальше.

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Возвращение украинцев домой: план Швейцарии

Правительство Швейцарии отмечает, что сейчас невозможно предусмотреть, когда в Украине станет безопасно и когда беженцы из Украины смогут вернуться домой.

Вместе с тем власти страны уже рассматривают концепции, как помочь гражданам нашей страны вернуться на родную землю. О деталях концепции, разработанной Государственным секретариатом по миграции (SEM) в сотрудничестве с кантональными властями, сообщило издание SWI swissinfo.ch.

Известно, что правительство планирует отменить статус S через два-три года после начала полномасштабной войны в Украине. Речь идет о 2024 или 2025 годах.

— Тогда около 70 тыс. украинцев смогут вернуться домой, 80% из них — добровольно. Кроме того, большинство имеет биометрический паспорт и потому не нуждается в визе или замене проездного документа, — говорится в сообщении.

Правительство Швейцарии уверено, что чем дольше украинцы будут оставаться в чужой стране, тем меньше вероятность их возвращения домой.

Таким образом, правительство стремится поощрять беженцев к добровольному возвращению в Украину. Чтобы временные рамки были комфортными, речь идет о сроке от шести до девяти месяцев.

Как Швейцария планирует поощрять украинцев возвращаться домой

Отмечается, что план возвращения украинцев домой будет проходить по модели процедуры возвращения искателей убежища. Однако ситуации уязвимых людей будут рассматриваться отдельно.

Добровольные выезды должны проходить в течение шести-девяти месяцев, самостоятельно и наземным транспортом. Возврат воздухом может производиться в крайних случаях. Случаи людей старше 75 лет, несовершеннолетних и имеющих проблемы со здоровьем, не считают приоритетными.

Правительство Швейцарии предлагает первоначальную финансовую помощь для тех, кто добровольно вернется в Украину, не ожидая окончания срока действия статуса S.

Речь идет о суммах от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков, что составляет около $1090 и $4355 соответственно на человека.

В Польше также рассматривают отмену финансовой помощи беженцам из Украины. Что об этом известно, рассказывали в другом материале.

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