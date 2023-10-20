Временную защиту для украинцев продлили до 2025 года, но есть нюанс. Почему Польша и Чехия просят помощи

Временная защита для украинцев в странах Евросоюза официально продлена еще на год, то есть до 4 марта 2025 года. Об этом стало известно с сайта Европейской комиссии. Читай в нашем материале, что известно о продлении временной защиты украинских беженцев.

Временную защиту для украинцев продлили до марта 2025 года — что известно

Действие директивы временной защиты ЕС, предоставляемой украинским беженцам, продлили до 4 марта 2025 года.

27 сентября 2023 министры достигли политического согласия по продлению временной защиты до 4 марта 2025. Решение было принято 19 октября 2023, — написали в Еврокомиссии.

Это означает, что до 2025 года украинские беженцы имеют право на работу, проживание, медицинскую помощь и базовую социальную защиту по относительно упрощенным условиям.

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По данным Евростата, 4,1 млн украинских беженцев в ЕС получили временную защиту.

Польша и Чехия подали отдельные заявления. Польша, принявшая наибольшее количество украинцев, высказала просьбу Еврокомиссии о дополнительном финансировании. Ведь за прошлый год страна потратила более €8 млрд на содержание беженцев. Сейчас в Польше находится около миллиона украинцев.

Чехия такой же позиции, ведь потратила более €2 млрд на содержание беженцев из Украины, поэтому требует дополнительного финансирования. Сейчас в Чехии находятся около 360 тыс. украинцев.

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