На каком расстоянии сажать картошку, чтобы кусты не мешали друг другу расти

Совсем скоро настанет время сажать картошку. Чтобы урожай был хорошим, а кусты не мешали друг друга расти, нужно знать, на каком расстоянии сажать картошку.

Расстояние, на котором сажают картошку в землю, зависит от выбранной схемы. Она, в свою очередь, зависит от региона, ведь где-то преобладает засуха, а где-то часто идут дожди.

Мы расскажем, на каком расстоянии сажать картошку весной, чтобы получился хороший урожай.

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На каком расстоянии сажать картошку весной

Некоторые огородники хотят получить как можно больше урожая с маленького кусочка земли. Поэтому они сажают картошку в лунки погуще, но это неправильно. Ведь когда вырастут кусты картошки, они будут запутываться и мешать друг другу, что будет останавливать рост растения.

Но используя какую-либо из популярных схем, ты должен(-на) учитывать, что это лишь советы, нужно учитывать много других факторов: особенности грунта, сорт картошки, погодные условия и т.д.

На каком расстоянии сажать картошку: схема по лопату

Если ты собираешься сажать картошку под лопату, расстояние между лунками должно быть 30-35 см, а между рядами — 70-80 см.

Если сажать картошку для тебя в новинку, можно разметить территорию колышками и веревкой, чтобы правильно посажать картошку в лунки.

Как сажать картошку в гребни

Этот способ подойдет тому региону, где очень часто идут сильные дожди. При такой схеме клубни располагаются выше уровня почвы, а дождевая вода стекает в междурядья и не причиняет картошке вред.

Сперва надо нарезать гребни, сделать это можно культиватором или плугом. Высота гребней — 15 см, расстояние между ними — 70-80 см. На вершинах гребней, на расстоянии 30 см друг от друга, выкопать лунки глубиной 5–6 см, в них класть по одному клубню и засыпать землёй.

Расстояние для посадки картошки: высадка в траншеи

Такой способ подойдет больше засушливым регионам. Готовиться к нему надо еще с осени.

Осенью выкопать траншеи глубиной 20–30 см и засыпать органикой (смесь компоста, навоза, мокрого сена, иногда добавляют золу). Расстояние между траншеями — 70 см.

Весной перегной осядет и глубина канавок уже будет около 5 см. Когда будешь сажать клубни, расстояние между ними должно быть 30 см.

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