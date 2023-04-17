На каком расстоянии сажать картошку, чтобы кусты не мешали друг другу расти

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 апреля 2023, 08:00
На якій відстані саджати картоплю: прості поради
Фото: Pexels

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